DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki petrol üretimiyle ilgili olarak yıl sonuna kadar 70 bin varillere ulaşmayı ümit ettiklerini söyleyerek, “Yaklaşık bir sene önce 23 bin varillerde olan üretimi, bugün itibarıyla 58 bin varilin üzerine çıkardık. Her geçen gün ilerliyoruz. Yıl sonuna kadar 70 bin varillere varmayı ümit ediyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

GABAR'DA ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU

Bakan Alparslan Bayraktar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın 35 No'lu Petrol Üretim İstasyonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Alparslan Bayraktar burada, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin 7 yıl önce düzenlediği saldırıda şehit olan Aybüke Yalçın'ın üniversitede birlikte eğitim gördüğü meslektaşları, Şırnak'ta görev yapan öğretmenler, petrol üretim sahasında görevli mühendisler ve personel tarafından karşılandı.



AYBÜKE ÖĞRETMEN'İN ANISINA MAĞUSA LİMANI TÜRKÜSÜ

Daha sonra konteynerde öğretmenler ile bir araya gelen Alparslan Bayraktar'a, şehidin müzik öğretmeni olan arkadaşları, Aybüke Öğretmen'in anısına Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

Öğretmenlere çiçek ve hediye veren Alparslan Bayraktar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın sahasına çalışmaları yerinde incelemek üzere geldiklerini söyledi.

Bugünün özel bir gün olduğuna işaret eden Alparslan Bayraktar, geleceğin teminatı çocukları, gençleri yetiştiren, ülkenin geleceğini aydınlatan en önemli varlıklar olan öğretmenlerin bu özel gününü kutlamak için de burada olduklarını belirtti.

Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de ülkemizin bağımsızlığı, ileriye gitmesi için gayret gösteren, bu uğurda emek veren, bu uğurda şehit düşen birçok insanımız oldu. Türkiye teröre yıllarca büyük kurbanlar verdi, şehitler verdi. Sembolleşmiş isimlerden biri de Aybüke Yalçın Öğretmenimiz. 23 yaşında şehit oldu, Hakk'ın rahmetine kavuştu." dedi.

"YIL SONUNA KADAR 70 BİN VARİLLERE VARMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Alparslan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yaklaşık bir sene önce 23 bin varillerde olan üretimi bugün itibarıyla 58 bin varilin üzerine çıkardık ve her geçen gün, her geçen hafta ilerliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 70 bin varillere varmayı ümit ediyoruz, o yolda ilerliyoruz ama bölgenin potansiyeli çok büyük. Yıllardır terörden dolayı bu bölgelerde arama yapamadık ama şimdi görüyorsunuz, bu dağlarda yaklaşık 500 kilometreye yakın yol yaptık ve bu yollarda 60'ın üzerinde kuyuda şu anda bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü burada üretmeye başlamış durumdayız. Dolayısıyla kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemiz birçok bedel ödedi ama enerji bağımsızlığını, ülkemizin milli güvenliğinin bir parçası olarak görüyoruz ve bu uğurda da çalışmalarımıza burada da diğer yerlerde de devam edeceğiz.

"BÜTÜN ÖĞRETMENLERİMİZİN BU ÖZEL GÜNÜNÜ KUTLUYORUM"

Bayraktar, bu ülkenin teröre hiçbir zaman boyun eğmediğini, bundan sonra da boyun eğmeyeceğini vurguladı.

"Bu mücadeleye hep birlikte, devletimizin tüm kurumlarıyla ama milletimizin duası ve gücüyle, iç cephemizi çok daha güçlü bir hale getirerek devam edeceğiz." diyen Bayraktar, bu vesileyle tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade etti.

"3 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARDIĞIMIZ İSTİHDAMI DAHA DA ARTIRACAĞIZ"

Bakan Bayraktar gazetecilerin, Şırnak'ta kurulması planlanan TPAO Bölge Müdürlüğü ve sosyal tesis ile ilgili sorusu üzerine şöyle dedi:

Kısa zamanda onun temelini inşallah sizlerle beraber burada atmış oluruz. Onun dışında burada şu anda 3 binin üzerine çıkardığımız istihdamı daha da artıracağız. Üretim arttıkça daha da ileri bir noktaya geçeceğiz.

"PETROL TANKERLE DEĞİL BORU HATI İLE TAŞINACAK"

Bu güzergahın aynı zamanda petrolün geçiş güzergahı olduğuna işaret eden Bayraktar, Şırnak'ın, Irak-Türkiye petrol boru hattının geçtiği güzergah olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: