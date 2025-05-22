Alparslan Bayraktar: Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatı başlıyor

AA

Türkiye, Suriye'ye enerji ihracatında önemli bir aşamayı daha geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile Şam'da bir araya geldi.

Alparslan Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatını üç katına çıkarmayı ve gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriyeli yetkililer tarafından karşılandı.

ŞAM'DA GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşecek.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, daha sonra Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.