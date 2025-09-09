Alparslan Bayraktar: Türkiye'de enerji talebinin 30 yılda 3 katına çıkması bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya'da katıldığı panelde yaptığı konuşmasında enerji talebinin önümüzdeki 30 yıl içinde 3 katına çıkmasının beklendiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya'nın Milano kentinde gerçekleşen Gastech 2025 Forumu'nun açılışı programı kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Türkiye'nin enerji ihtiyaçları ve arz güvenliğini ele alma planlarına değinen Bayraktar, talep artışının doğru şekilde hesaplanmasındaki zorluklara işaret etti.

Bayraktar, "Türkiye'de (enerji) talebimizin önümüzdeki 30 yıl içinde 3 katına çıkmasını bekliyoruz. Şu anda enerji tarafında yaklaşık 350 teravat saat elektrik tüketiyoruz. Bunun önümüzdeki 30 yıl içinde 1000 teravat saat olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLER İNŞA PLANI

Elektrifikasyonun Türkiye'de de çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Bayraktar, açıklamalarına şöyle devam etti:

Talep artıyor ve aynı zamanda bu talep artışını farklı enerji kaynaklarıyla, yenilenebilir enerjiyle karşılamaya çalışıyoruz. 2035 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 4 katına çıkaracağımız konusunda çok ciddi yenilenebilir enerji hedeflerimiz var ancak başka bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. Doğalgaza ihtiyacımız var. Nükleer enerji üretimine ihtiyacımız var. Bu yüzden geleneksel, büyük ölçekli nükleer enerji santralleri inşa ediyoruz. Ayrıca, önümüzdeki 30 yıl içinde en az 5 milyar vat civarında küçük modüler reaktörler inşa etmeyi de planlıyoruz.

"KARADENİZ'DE ÜRETİMİ ARTIRIYORUZ"

Karadeniz'de 5 yıl önce büyük gaz keşfi yaptıklarını hatırlatan Bayraktar, "Şimdi bu sahadan gaz üretiyoruz ve bu üretimle Türkiye'de 4 milyon haneye gaz sağlıyoruz. Daha fazla gaza ihtiyacımız var, bu nedenle Karadeniz'de üretimi artırıyoruz. Ayrıca, ortaklarımızla başka projelere de bakıyoruz. Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu’nun farklı bölgeleri bu kaynaklar arasında." diye konuştu.

GAZ ALT YAPISINA YATIRIM

Bayraktar, gaz altyapısına ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: