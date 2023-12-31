Alparslan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yeni yılda alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaparken, enerji fiyatlarının sabit bırakıldığını belirtti.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEİAŞ Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü’ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış olmadığını bildirdi.

"Türkiye'nin 81 ilinde elektrik şebekesi yönetimi için yaklaşık 21 bin kişi sahada"

Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 81 ilinde elektrik şebekesi yönetimi için yaklaşık 21 bin kişinin bugün sahada olduğunu bildirdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 81 ilinde elektrik şebekesi yönetimi için yaklaşık 21 bin kişinin bugün sahada olduğunu belirterek, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olmadığını bildirdi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)