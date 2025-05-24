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AA & Ensonhaber

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi program kapsamında Karabük’e gelerek temaslarda bulundu. İlk durağı Valilik olan Bayraktar’ı burada Vali Mustafa Yavuz ile kent protokolü karşıladı. Şeref defterini imzalayan Bayraktar, Vali Yavuz’dan Karabük’teki kamu yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Karabük Belediyesini ziyaret eden Bakan Bayraktar, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile bir araya geldi ve vatandaşlarla sohbet etti. Günün devamında AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin enerji ve sanayi alanındaki gelişmelerine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE, SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRDİ"

Konuşmasında Türkiye’nin sanayi kapasitesine vurgu yapan Bayraktar, ülkenin yıllık 264 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını anımsatarak Karabük’ün ve KARDEMİR’in bu kalkınmadaki öncü rolüne dikkat çekti. “KARDEMİR, ‘fabrikalar kuran fabrika’ mottosuyla sadece Karabük’ü değil, Türkiye’nin sanayi altyapısını da inşa etti” diyen Bayraktar, bu mirasın Türkiye’nin üretim gücünün temellerinden biri olduğunu belirtti.

"ENERJİ, ARTIK MİLLİ BÜVENLİK MESELESİ"

Bayraktar, enerjinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir mesele olduğunu ifade ederek Avrupa’da yaşanan son elektrik kesintilerinin, enerjinin günlük hayat üzerindeki etkilerini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye’nin enerji ithalatına dayalı ekonomik yapısının dışa bağımlılığı artırdığına işaret eden Bayraktar, bu alandaki açığın kapanmasının cari denge açısından da önem taşıdığını dile getirdi.

"TÜRKİYE, SONDAJ GEMİLERİYLE DENİZLERDE SÖZ SAHİBİ"

Enerjide bağımsızlık vizyonu doğrultusunda atılan adımları da aktaran Bayraktar, Türkiye’nin bugün Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle derin deniz sondajı yapabildiğini, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle de sismik araştırmalar gerçekleştirdiğini belirtti:

"Bugün Türkiye, sadece kendi sularında değil, küresel düzeyde görev yapabilecek kapasitede deniz filolarına sahip"

"KARADENİZ'DE ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Sakarya Gaz Sahası’nda yeni bir doğalgaz keşfi müjdesi verdiğini hatırlatan Bayraktar, 29 Mayıs’ta üretimi iki katına çıkaracak yüzer üretim platformunun İstanbul Boğazı’nı geçerek Filyos’a ulaşacağını belirtti:

“İnşallah bir yıl içinde Karadeniz'deki üretim kapasitemizi iki katına çıkarmış olacağız”

"GABAR'DA DÜNYA KALİTESİNDE PETROL ÜRETİMİ YAPIYORUZ"

Terörden temizlenen bölgelerde enerji arama çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Bayraktar, “Şırnak’ta, Gabar’da 100’ün üzerinde kuyuda günlük 81 bin varillik dünya standardında petrol üretimi yapıyoruz” dedi. Yeni hedeflerinin Diyarbakır, Siirt, Van, Hakkari ve Trakya’da petrol ve doğalgaz üretimini artırmak olduğunu vurguladı.

"NÜKLEER ENERJİ HAYALİ GERÇEK OLDU"

Bayraktar, 70 yıldır Türkiye’nin gündeminde olan nükleer enerji hedefinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile hayata geçtiğini belirtti. 2028’e kadar dört reaktörün tamamının devreye girmesiyle Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unun buradan karşılanacağını ifade etti:

“Temiz, çevreci ve kesintisiz enerji ile sanayiye ve hanelere güçlü bir altyapı sunacağız”

"ENERJİ DESTEĞİ, 3 YILDA 1 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI"

Pandemi sürecinden bu yana hane halkı ve işletmelere yönelik enerji faturası desteklerinin önemine değinen Bayraktar, son üç yılda bu kapsamda verilen yardımın yaklaşık 1 trilyon liraya ulaştığını belirtti.

"FİLYOS, KARADENİZ'İN LOJİSTİK KALBİ OLACAK"

Filyos projesinin sadece enerji değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma açısından da stratejik önem taşıdığını belirten Bayraktar, güney rıhtımın kısa sürede hizmete açılacağını ve limanın Türkiye Petrolleri yönetiminde Karabüklü firmaların da dahil olacağı bir konsorsiyumla işletileceğini ifade etti.

Program sonunda AK Parti Karabük Milletvekilleri Durmuş Ali Keskinkılıç ve Cem Şahin ile Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve İl Başkanı Ferhat Salt da kısa konuşmalar yaptı. Ziyaret, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.