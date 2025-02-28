Altın çıktığı zirveye yakın seyrini devam ettiriyor

AA

Dün, yüzde 1,5 düşüşle 2 bin 874 dolardan kapanan altının ons fiyatı, güne yüzde 0,5 değer kaybıyla 2 bin 860 dolardan başladı.

Şimdi ise 2 bin 866 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde altın fiyatlarına bakıldığında ise gram alın 3 bin 366 lirada.

Gram altın: 3 bin 364 lira

Çeyrek altın: 5 bin 705 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 245 lira

Tam altın: 22 bin 821 lira

Yarım altın: 11 bin 409 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 73,1 dolardan satılıyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazanarak 9.741,07 puandan tamamlarken, bugün açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 36,4288'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 36,5210 seviyesinden işlem görüyor.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2024 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.

2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12 olan ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

GÜNDEM

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

10.00 Türkiye, ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)