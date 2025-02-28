Altın çıktığı zirveye yakın seyrini devam ettiriyor

Dün, yüzde 1,5 düşüşle 2 bin 874 dolardan kapanan altının ons fiyatı, güne yüzde 0,5 değer kaybıyla 2 bin 860 dolardan başladı.
Şimdi ise 2 bin 866 dolardan işlem görüyor.
Yurt içinde altın fiyatlarına bakıldığında ise gram alın 3 bin 366 lirada.
Gram altın: 3 bin 364 lira
Çeyrek altın: 5 bin 705 lira
Cumhuriyet altını: 23 bin 245 lira
Tam altın: 22 bin 821 lira
Yarım altın: 11 bin 409 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 73,1 dolardan satılıyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazanarak 9.741,07 puandan tamamlarken, bugün açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.
DOLAR/TL
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 36,4288'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 36,5210 seviyesinden işlem görüyor.
BÜYÜME BEKLENTİLERİ
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2024 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.
2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12 olan ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.
GÜNDEM
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ocak ayı işsizlik oranı
10.00 Türkiye, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)
10.00 Türkiye, ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)
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