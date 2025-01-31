Altın dekor seviyesini koruyor! 31 Ocak'ta ons ve gram altın

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı risklerin devam etmesi ve güvenli liman varlıklara yönelimin artmasıyla dün, altın rekor kırdı.

Dün akşam altının ons fiyatı yüzde 1,5 artışla 2 bin 799 doları görerek rekor kırdı.

Altının ons fiyatı, yeni günde bu seviyeden geri çekilerek 2 bin 795 dolarda dengelendi.

Gram altın ise ons altına paralel olarak 3 bin 226 liraya çıktıktan sonra bugün ise 3 bin 223 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 223 lira

Çeyrek altın: 5 bin 465 lira

Cumhuriyet altını: 22 bin 267 lira

Tam altın: 21 bin 860 lira

Yarım altın: 10 bin 930 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, dün 105 bin 1,2 dolara kadar çıktı. Bugün ise dünkü kapanışının yüzde 0,58 ve 607,4 dolar altında 104 bin 578 dolardan işlem görüyor.