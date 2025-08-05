Altın, döviz, Brent petrol, BIST 100 ve Bitcoin'de son durum

Altının ons fiyatı yüzde 0,1 azalışla 3 bin 372 dolarda seyrediyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde seyrediyor.
Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 40,6565'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 40,6875'ten alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 411 lira
Çeyrek altın: 7 bin 481 lira
Cumhuriyet altını: 30 bin 480 lira
Tam altın: 29 bin 924 lira
Yarım altın: 14 bin 962 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 40,6875 lira
Euro: 47,0787 lira
Sterlin: 53,9682 lira
BRENT PETROL DÜŞÜŞTE
Brent petrolün varil fiyatı yeni haftada yüzde 0,1 düşüşle 68,5 dolardan işlem görüyor.
BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 12.323,00 puanda işlem gördü.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, 32,2 dolar ve yüzde 0,03 artışla 114 bin 429,3 dolardan işlem görüyor.