Altın, döviz, Brent petrol, BIST 100 ve Bitcoin'de son durum Piyasalara baktığımızda doların sınırlı yükselişte, euro ve altının ise düşüşte olduğu görülüyor. Gram altın 4 bin 411 liradan, dolar ise 40,6875 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,1 azalışla 3 bin 372 dolarda seyrediyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 40,6565'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 40,6875'ten alıcı buluyor. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 411 lira Çeyrek altın: 7 bin 481 lira Cumhuriyet altını: 30 bin 480 lira Tam altın: 29 bin 924 lira Yarım altın: 14 bin 962 lira DÖVİZ FİYATLARI Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 40,6875 lira Euro: 47,0787 lira Sterlin: 53,9682 lira BRENT PETROL DÜŞÜŞTE Brent petrolün varil fiyatı yeni haftada yüzde 0,1 düşüşle 68,5 dolardan işlem görüyor. BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 12.323,00 puanda işlem gördü. BITCOIN Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, 32,2 dolar ve yüzde 0,03 artışla 114 bin 429,3 dolardan işlem görüyor. Ekonomi Haberleri Dört siyasi partinin mali denetimlerinin sonuçları yayımlandı

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