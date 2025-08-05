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Altın, döviz, Brent petrol, BIST 100 ve Bitcoin'de son durum

Piyasalara baktığımızda doların sınırlı yükselişte, euro ve altının ise düşüşte olduğu görülüyor. Gram altın 4 bin 411 liradan, dolar ise 40,6875 liradan satılıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.08.2025 09:01
Altın, döviz, Brent petrol, BIST 100 ve Bitcoin'de son durum

Altının ons fiyatı yüzde 0,1 azalışla 3 bin 372 dolarda seyrediyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 40,6565'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 40,6875'ten alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 411 lira

Çeyrek altın: 7 bin 481 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 480 lira

Tam altın: 29 bin 924 lira

Yarım altın: 14 bin 962 lira 

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 40,6875 lira

Euro: 47,0787 lira

Sterlin: 53,9682 lira

BRENT PETROL DÜŞÜŞTE

Brent petrolün varil fiyatı yeni haftada yüzde 0,1 düşüşle 68,5 dolardan işlem görüyor.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 12.323,00 puanda işlem gördü.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, 32,2 dolar ve yüzde 0,03 artışla 114 bin 429,3 dolardan işlem görüyor.

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