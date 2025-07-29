Altın düşüşte! 29 Temmuz'da gram altın ve döviz fiyatları

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşması, yatırımcıları riskli varlıklara yöneltirken, "güvenli liman"lardan uzaklaşıldı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını yarın açıklayacak. Fed'in yarınki faiz kararı da piyasaların odağında yer alıyor.

Bankanın bu ay faizlerde değişikliğe gitmemesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indirimlerine eylül ayında başlaması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için "10 ya da 12 gün" süre verileceğine dair açıklaması da piyasalar üzerinde etkili oldu.

ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

Altının ons fiyatı da yatay seyirle 3 bin 317 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 4 bin 359,77 liraya kadar çıkmışken tekrar düşüş seyrine geçti.

Gram altın: 4 bin 328 lira

Çeyrek altın: 7 bin 339 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 905 lira

Tam altın: 29 bin 360 lira

Yarım altın: 14 bin 680 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 40,5517'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 40,5736'dan alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 40,5736 lira

Euro: 47,0374 lira

Sterlin: 54,2274 lira

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 10.542,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 12.050,00 puanda işlem gördü.

BRENT PETROL

ABD'nin Rusya açıklamasının ardından dün 69,6 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün 0,5 azalışla 69,2 dolarda seyrediyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin ise 604,2 dolar (Yüzde 0,51) düşüşle 118 bin 850,8 dolara geriledi.