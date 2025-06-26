Altın fiyatları artışa geçti! 26 Haziran'da gram ve çeyrek altın

Altının değerini belirleyen kıstaslardan biri de doların değeri.

Doların değerindeki düşüş, altının fiyatının sınırlı da olsa artmasına neden oldu.

Ons altın 3 bin 337,92 dolara kadar yükseldi.

Ons altın bugünün başlangıcında ise 3 bin 331 dolara yükselirken iç piyasada da altın fiyatları tekrar yükseliş trendine girdi.

UZUN VADEDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Uzmanlar tüm açıklamalarında, altın için dalgalanmalar yaşansa da uzun vadede artışın devam edeceğini beklediklerini ifade ediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 261 lira

Çeyrek altın: 7 bin 226 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 445 lira

Tam altın: 28 bin 908 lira

Yarım altın: 14 bin 455 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında iç piyasada son durum şöyle:

Dolar: 39,7767 lira

Euro: 46,6216 lira

Sterlin: 54,4935 lira