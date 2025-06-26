Altın fiyatları artışa geçti! 26 Haziran'da gram ve çeyrek altın

Altının değerini belirleyen kıstaslardan biri de doların değeri.
Doların değerindeki düşüş, altının fiyatının sınırlı da olsa artmasına neden oldu.
Ons altın 3 bin 337,92 dolara kadar yükseldi.
Ons altın bugünün başlangıcında ise 3 bin 331 dolara yükselirken iç piyasada da altın fiyatları tekrar yükseliş trendine girdi.
UZUN VADEDE ARTIŞ BEKLENİYOR
Uzmanlar tüm açıklamalarında, altın için dalgalanmalar yaşansa da uzun vadede artışın devam edeceğini beklediklerini ifade ediyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 261 lira
Çeyrek altın: 7 bin 226 lira
Cumhuriyet altını: 29 bin 445 lira
Tam altın: 28 bin 908 lira
Yarım altın: 14 bin 455 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında iç piyasada son durum şöyle:
Dolar: 39,7767 lira
Euro: 46,6216 lira
Sterlin: 54,4935 lira