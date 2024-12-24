Altın fiyatları dalgalanıyor! 24 Aralık Salı günü altın, döviz, Bitcoin

Haber Merkezi

Dünyada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller, risk iştahını sınırlamaya devam ediyor.

Küresel piyasala Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

ONS ALTIN

Tatil öncesi, altının ons fiyatı dün, günü yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 611 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 617 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 966 lira

çeyrek altın: 5 bin 30 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 494 lira

Tam altın: 20 bin 121 lira

Yarım altın: 10 bin 60 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,1920'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 yükselişle 35,2613 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,2613 lira

Euro: 36,6635 lira

Sterlin: 44,2521 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamladı.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, Fed'in etkisi ile düşüşe geçmişti. Bitcoin'deki düşüş derinleşti.

108 bin dolara kadar çıkan Bitcoin, bugün yüzde 1,38 ve 1,3146 dolar düşüşle 94 bin 268,2 dolara düştü.