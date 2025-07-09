Altın fiyatları düşüş eğilimini 3. güne taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını açıklaması risk algısının yükselmesine neden oldu.
Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faiziyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında ise düşüş eğilimi 3. işlem gününe taşınırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 3 bin 290 dolardan alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 236 lira
Çeyrek altın: 7 bin 183 lira
Cumhuriyet altını: 29 bin 267 lira
Tam altın: 28 bin 733 lira
Yarım altın: 14 bin 366 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 40,0450 liradan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,0497 liradan işlem görüyor.
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 40,0497 lira
Euro: 46,9950 lira
Sterlin: 54,5487 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 69,6 dolardan işlem görüyor.
BORSA İSTANBUL
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kaybederek 9.998,20 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,15 üzerinde 11.781,00 puanda işlem gördü.