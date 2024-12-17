Altın fiyatları Fed'in faiz kararını bekliyor
Haber Merkezi

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor.

Para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan da atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 artışla 2 bin 653 dolardan kapandı.

Altın bu güne önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 655 dolardan başladı.

Gün ortasına doğru ise altının onsu 2 bin 644 dolara geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içi piyasalarda ise altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 971 lira

Çeyrek altın: 5 bin 38 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 528 lira

Tam altın: 20 bin 156 lira

Yarım altın: 10 bin 78 lira

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Aslı Didari
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