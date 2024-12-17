Altın fiyatları Fed'in faiz kararını bekliyor

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor.
Para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan da atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacak.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.
ONS ALTIN
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 artışla 2 bin 653 dolardan kapandı.
Altın bu güne önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 655 dolardan başladı.
Gün ortasına doğru ise altının onsu 2 bin 644 dolara geriledi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Yurt içi piyasalarda ise altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 971 lira
Çeyrek altın: 5 bin 38 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 528 lira
Tam altın: 20 bin 156 lira
Yarım altın: 10 bin 78 lira
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