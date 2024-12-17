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Altın fiyatları Fed'in faiz kararını bekliyor

Altın fiyatları Fed'in faiz kararını bekliyor Altın fiyatları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandı. Fed'in faiz kararı beklenirken ons altın 2 bin 644 dolardan ve gram altın ise 2 bin 971 liradan işlem görüyor.