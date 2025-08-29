Altın fiyatları güne rekorla başladı! Gram ve çeyrek altında son durum

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdü. Bu veri de piyasalardaki risk iştahı arttı.

Bu gelişmenin ardından ons altın 3 bin 409 dolara kadar yükseldi; gram altının rekoru 4 bin 445 liradan, 4 bin 499,9 liraya kadar çıktı.

Dün, yurt içinde gram altında yeni rekor kırıldı. Cumhuriyet altını, tarihinde ilk kez bugün 31 bin 73 lirayı, yarım altın da 15 bin 252 lirayı gördü.

ONS ALTINDA BUGÜN

Fed'in faiz indirimine yönelik artan beklentilerden destek bulan altının onsu 3 bin 417 dolara kadar çıktı; bugün ise 3 bin 412 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın da dünkü rekorunun üzerine çıkarak 5 bin 513 liraya kadar çıktı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 4 bin 513 lira

Çeyrek altın: 7 bin 653 lira

Cumhuriyet altını: 31 bin 182 lira

Tam altın: 30 bin 613 lira

Yarım altın: 15 bin 306 lira

BUGÜN AÇIKLANACAK VERİ

Bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,1476 lira

Euro: 47,9989 lira

Sterlin: 55,4463 lira

BIST 100

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.368,78 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 67,5 dolarda işlem görüyor.

BITCOIN

Kripto para piyasası en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 1,93 düşüşle 111 bin 44,5 dolara geriledi.