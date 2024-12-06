Altın fiyatları haftayı yatay seyirle kapatıyor

AA & Ensonhaber

Geçen haftadan bu yana dar banttaki hareketini sürdüren altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 640 dolardan işlem görüyor.

Analistlere göre, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 660 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 620 dolar seviyesinin destek konumunda.

GRAM ALTIN

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 2 bin 934 liradan tamamladı.

Altının gramı, güne pozitif başlamasının ardından yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 953 liradan satılıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 2 bin 953 lira

Çeyrek altın: 5 bin 11 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 417 lira

Tam altın: 20 bin 45 lira

Yarım altın: 10 bin 21 lira

ALTININ DEĞERİNİ ETKİLEYEBİLECEK VERİLER

Bugün ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere açıklanacak yoğun veri gündeminden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.