Altın fiyatları son durum: Trump'ın ateşkes çağrısı etkiledi

- Altın fiyatları, Trump'ın ateşkes çağrısıyla yükselişini durdurdu; ons altın 4 bin 504 dolardan işlem görüyor.
- ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile barış görüşmeleri gerçekleştirdi.
- Gram altın 6 bin 214 liradan satılırken, Bitcoin yüzde 2,68 artışla 90 bin 73,8 dolara yükseldi.
Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı.
ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde barış görüşmeleri için bir araya geldi.
"SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK"
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de barış planının tüm yönlerinin ele alındığını söyledi.
GÜVENLİ LİMANLARDAN KAÇIŞ, RİSKLİ VARLIKLARA YÖNELİŞ OLDU
ABD'nin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak geçen hafta piyasalarda risk iştahını desteklerken, Noel tatili sebebiyle düşük işlem hacimleri dikkati çekti.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
Cuma günü doların satış fiyatı 42,8810, euronun satış fiyatı ise 50,6700 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada 42,9300 liradan alınan dolar, 42,9359 liradan satılıyor.
50,5230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,5606 lira oldu.
Sterlin ise 57,7473 liradan alınıyor ve 58,0368 liradan satılıyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,9359 lira
Euro: 50,5606 lira
Sterlin: 58,0368 lira
ONS ALTIN
Altının onsu kâr satışlarının etkisiyle önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 504 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 214
Çeyrek altın: 10 bin 540
Cumhuriyet altını: 42 bin 943
Tam altın: 42 bin 163
Yarım altın: 21 bin 88
GÜMÜŞ
Gümüşün onsu da bugün 84 dolarla rekor tazeledi. Merkez Bankalarından gelen talep, borsa yatırım fonlarına girişler ve Fed'in faiz indirimleri bu yıl kıymetli metalleri destekledi.
Güneş panelleri, elektrikli araçlar, yapay zeka veri merkezlerinden ve elektronik ürün üretiminden gelen endüstriyel taleple azalan stoklar gümüş fiyatlarındaki sert yükselişte etkili oluyor.
BITCOIN
Ateşkes sözlemi riskli varlıklara ilgiyi artırdı. Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin ise yüzde 2,68 artarak, 90 bin 73,8 dolara çıktı.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı Çin'in gelecek yıl petrol talebinin artacağı beklentisiyle yüzde 0,7 artışla 60,8 dolarda seyrediyor.
BORSA İSTANBUL
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 düşüşle 11.294,37 puandan tamamladı.