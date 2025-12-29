Altın fiyatları son durum: Trump'ın ateşkes çağrısı etkiledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde barış görüşmeleri için bir araya geldi.

"SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de barış planının tüm yönlerinin ele alındığını söyledi.

Küresel piyasalar yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı.

GÜVENLİ LİMANLARDAN KAÇIŞ, RİSKLİ VARLIKLARA YÖNELİŞ OLDU

ABD'nin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak geçen hafta piyasalarda risk iştahını desteklerken, Noel tatili sebebiyle düşük işlem hacimleri dikkati çekti.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 42,8810, euronun satış fiyatı ise 50,6700 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada 42,9300 liradan alınan dolar, 42,9359 liradan satılıyor.

50,5230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,5606 lira oldu.

Sterlin ise 57,7473 liradan alınıyor ve 58,0368 liradan satılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,9359 lira

Euro: 50,5606 lira

Sterlin: 58,0368 lira

ONS ALTIN

Altının onsu kâr satışlarının etkisiyle önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 504 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 214

Çeyrek altın: 10 bin 540

Cumhuriyet altını: 42 bin 943

Tam altın: 42 bin 163

Yarım altın: 21 bin 88

GÜMÜŞ

Gümüşün onsu da bugün 84 dolarla rekor tazeledi. Merkez Bankalarından gelen talep, borsa yatırım fonlarına girişler ve Fed'in faiz indirimleri bu yıl kıymetli metalleri destekledi.

Güneş panelleri, elektrikli araçlar, yapay zeka veri merkezlerinden ve elektronik ürün üretiminden gelen endüstriyel taleple azalan stoklar gümüş fiyatlarındaki sert yükselişte etkili oluyor.

BITCOIN

Ateşkes sözlemi riskli varlıklara ilgiyi artırdı. Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin ise yüzde 2,68 artarak, 90 bin 73,8 dolara çıktı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı Çin'in gelecek yıl petrol talebinin artacağı beklentisiyle yüzde 0,7 artışla 60,8 dolarda seyrediyor.

BORSA İSTANBUL

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 düşüşle 11.294,37 puandan tamamladı.