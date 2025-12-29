Ömer Bolat: Gümrüklerde 2025'te 98,5 milyar liralık yakalama yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da düzenlenen Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2025 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, gümrüklerde içinde bulunduğumuz yıl, toplam 98 milyar 554 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalamasının gerçekleştirildiği bildirdi.

2025'TE REKOR MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALADIK

Ömer Bolat, "2025 yılında geçen seneye kıyasla yüzde 79 oranında artış kaydedilerek 98 milyar 554 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi." dedi.

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Ömer Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Bu yıl rekor düzeyde yakalama oldu.

-2021 yılında toplan 7,8 milyar TL'lik, 2022 yılında 12 milyar TL'lik, 2023 yılında 23 milyar 100 milyon TL'lik yakalama gerçekleşti.

-Geçen yıl 55 milyarlık yakalama gerçekleştirmiştik. 2025 yılında geçen seneye kıyasla yüzde 79 oranında artış kaydedilerek 98 milyar 554 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

-Ticari eşya yakalamasında da her sene büyük artışlar görülmektedir.

-2021 yılında 4 milyar 750 milyon TL değerinde 10,7 ton uyuşturucu yakalandı. 2022 yılında 6 milyar 600 milyon değerinde 14,3 tona yükseldi bu yakalamalar. 2023 yılında 5,5 milyar TL değerinde 12 ton uyuşturucu yakalandı. 2024 yılında 30 buçuk milyar TL değerinde 24,3 ton uyuşturucu yakalandı. Bu yıl ise 45 milyar TL değerinde 33,6 ton rekor uyuşturucu madde yakalamasına imza attık.

-Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tek seferde 1 ton 168 kilo methanfetamin, Tekirdağ Limanı'nda 1 ton 154 kg esrar, Hamzabey Gümrük Kapısı'nda 869 kg esrar gibi yüksek miktarlarda uyuşturucu yakalandı.