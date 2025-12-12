Altın fiyatları tekrar artışa geçti! 12 Aralık'ta gram, çeyrek ve tam atın fiyatları

- Altın fiyatları, Fed'in faiz indirim beklentisiyle ons fiyatındaki artış ve TCMB'nin faiz indirimiyle yükseldi.
- Dün altının ons fiyatı 4.288 dolara ulaşırken, yurt içinde gram altın 5.885 liraya çıktı.
- Brent petrol fiyatları ise Venezuela'daki arz endişeleri nedeniyle hafif artış gösterdi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16'da bulunuyor.
Dün altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle 4 bin 285 dolara çıkarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 276 dolarda tamamladı.
ONS ALTIN: 4 BİN 288 DOLAR
Altının onsu şu sıralarda ise 4 bin 288 dolarda işlem görüyor.
Dün ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti.
Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.
Yurt içinde altının gramı 5 bin 885 liraya çıktı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 885 lira
Bilezik (22 ayar): 5 bin 530 lira
Çeyrek altın: 9 bin 975 lira
Yarım altın: 19 bin 955 lira
Hamit altın: 39 bin 817 lira
Reşat altın: 39 bin 821 lira
Tam altın: 39 bin 909 lira
Cumhuriyet altını: 40 bin 648 lira
BRENT PETROL
Yeni işlem gününde dolar endeksi yatay seyrederken, Venezuela'daki arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatları yükseldi.
Brent petrolün varili yüzde 0,3 artışla 61,5 dolarda bulunuyor.