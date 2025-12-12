Altın fiyatları tekrar artışa geçti! 12 Aralık'ta gram, çeyrek ve tam atın fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16'da bulunuyor.

Dün altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle 4 bin 285 dolara çıkarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 276 dolarda tamamladı.

ONS ALTIN: 4 BİN 288 DOLAR

Altının onsu şu sıralarda ise 4 bin 288 dolarda işlem görüyor.

Dün ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti.

Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.

Yurt içinde altının gramı 5 bin 885 liraya çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 885 lira

Bilezik (22 ayar): 5 bin 530 lira

Çeyrek altın: 9 bin 975 lira

Yarım altın: 19 bin 955 lira

Hamit altın: 39 bin 817 lira

Reşat altın: 39 bin 821 lira

Tam altın: 39 bin 909 lira

Cumhuriyet altını: 40 bin 648 lira

BRENT PETROL

Yeni işlem gününde dolar endeksi yatay seyrederken, Venezuela'daki arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrolün varili yüzde 0,3 artışla 61,5 dolarda bulunuyor.