Vedat Işıkhan: Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak çalışmalar yürütülecek

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için ilk toplantısını gerçekleştirdi.
- İkinci toplantının 18 Aralık'ta yapılacağı duyuruldu.
- Bakan Vedat Işıkhan, çalışanların gelirlerini koruyacak çalışmalara devam edileceğini belirtti.
2026 yılında uygulanacak asgari ücret için ilk toplantı bugün gerçekleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilk toplantı ile ilgili bilgi verdi.
Bakanlıktan paylaşılan mesajda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında işçi tarafını temsilen yetkili Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işveren tarafını temsilen yetkili Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol’u kabul ettiğini belirtildi.
"ASGARİ ÜCRET SÜRECİ HAYIRLI OLSUN"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının sonunda bir açıklama yaparak şu bilgileri verdi:
İşçi ve işveren konfederasyonlarımızın yetkili temsilcileriyle bir araya geldik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle; sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz.
Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir.
Sürecin; işçilerimiz ile işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.