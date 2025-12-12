Vedat Işıkhan: Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak çalışmalar yürütülecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılında uygulanacak asgari ücret için ilk toplantı bugün gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilk toplantı ile ilgili bilgi verdi.

Bakanlıktan paylaşılan mesajda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında işçi tarafını temsilen yetkili Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işveren tarafını temsilen yetkili Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol’u kabul ettiğini belirtildi.

"ASGARİ ÜCRET SÜRECİ HAYIRLI OLSUN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının sonunda bir açıklama yaparak şu bilgileri verdi: