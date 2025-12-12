Mehmet Şimşek: Eğitimde kural bazlı fiyatlamaya geçiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “13. Para Sohbetleri Zirvesi”nde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zirvede yaptığı konuşmada özel okul ve üniversite fiyatlarıyla ilgili “Kâr amacı olmadıkları söyleniyor ancak fiyat davranışları bununla uyumlu değil. Bu nedenle kurala dayalı bir sistem kaçınılmaz hale geldi.” dedi.

EĞİTİM ENFLASYONUNUN KAYNAĞI

Eğitim enflasyonunda da geçmiş dönemdeki sınırlamaların etkisinin artık geçtiğini belirten Şimşek, genel enflasyonu yukarı çeken kira ve eğitim kalemlerinde aşağı yönlü trendin yaşandığını vurguladı. Şimşek eğitim enflasyonunun temel kaynağının özel okullar ve vakıf üniversiteleri olduğunu öne sürdü.

UZUN SÜRE YÜZDE 36'LIK FİİLİ TAVAN UYGULANIYORDU

Özel eğitim kurumlarında uzun süre yaklaşık yüzde 36’lık fiili bir tavan uygulandığını, bu sınır kaldırıldığında fiyatlamanın hızla serbestleşip eğitim enflasyonunu yukarı taşıdığını belirten Mehmet Şimşek, şöyle konuştu:

Bugün geldiğimiz noktada tavanın yarattığı boşluk tamamen telafi edildi. Artışlar enflasyonun çok üzerinde seyretti.

"KURALA DAYALI SİSTEM KAÇINILMAZ HALE GELDİ"

2026’da enflasyonda beklenen hızlı düşüşün nedenlerinden birinin bu alandaki yapısal düzenlemeler olacağını belirten Şimşek, hem özel okullar hem de özel üniversiteler için "kural bazlı fiyatlama" dönemine geçildiğini duyurdu.

"BAZI PROGRAMLARDA HARÇLAR 10 KAT ARTIYOR"

Vakıf üniversitelerinin bazı programlarında harçların son yıllarda 10 kata varan oranlarda arttığını, yalnızca bu eylülde yüzde 106’ya varan zamların görüldüğünü vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: