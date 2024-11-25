Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! 25 Kasım rakamları

Haber Merkezi

Altın fiyatları 25 Kasım'da haftaya düşüşle başladı.

ABD'de başkanlık seçiminde Donald Trump'ın kazanlasının ardından finansal araçlarda hızlı değişimler yaşanıyor.

Jeopolitik risklerin artması ve politika belirsizlikleriyle geçen hafta yüzde 6 artış gösteren altının ons fiyatı yeni haftaya azalışla başlayarak şu sıralarda yüzde 1,6 düşüşle 2 bin 660 dolardan işlem görürken

Yurt içinde İstanbul serbest piyasada ise gram altın, haftanın ilk iş gününe dünkü 3 binlik seviyenin altına düşerek, 2 bin 959 liradan açılış yaptı.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 956 lira

22 Ayar bilezik: 2 bin 780 lira

Çeyrek altın: 5 bin 13 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 423 lira

Tam altın: 20 bin 51 lira

Yarım altın: 10 bin 24 lira

Reşat altın: 20 bin 2 lira

Hamit altın: 20 bin 2 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 artışla 34,5200'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,5860'tan işlem görüyor.

Dolar: 34,5860

Euro: 36,2118

Sterlin: 43,5843

BITCOIN

Trump'ın seçim zaferinin ardından üst üste rekorlar kıran Bitcoin, hafta sonu 99 bin 500 dolar seviyesinden artan satış baskısıyla geriledi.

Kripto paralar içinde en fazla işlem hacmi olan Bitcoin, yüzde 0,16 ve 160,4 dolar artışla 98 bin 117,8 dolara yükseldi.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Emtia tarafında Brent petrol yüzde 0,5 azalışla 74,3 dolarda bulunurken, son 3 iş gününde azalış eğiliminde olan bakırın libresi ise yüzde 0,7 artışla 4,11 dolardan fiyatlanıyor.