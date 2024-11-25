Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! 25 Kasım rakamları

Altın fiyatları 25 Kasım'da haftaya düşüşle başladı.
ABD'de başkanlık seçiminde Donald Trump'ın kazanlasının ardından finansal araçlarda hızlı değişimler yaşanıyor.
Jeopolitik risklerin artması ve politika belirsizlikleriyle geçen hafta yüzde 6 artış gösteren altının ons fiyatı yeni haftaya azalışla başlayarak şu sıralarda yüzde 1,6 düşüşle 2 bin 660 dolardan işlem görürken
Yurt içinde İstanbul serbest piyasada ise gram altın, haftanın ilk iş gününe dünkü 3 binlik seviyenin altına düşerek, 2 bin 959 liradan açılış yaptı.
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 2 bin 956 lira
22 Ayar bilezik: 2 bin 780 lira
Çeyrek altın: 5 bin 13 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 423 lira
Tam altın: 20 bin 51 lira
Yarım altın: 10 bin 24 lira
Reşat altın: 20 bin 2 lira
Hamit altın: 20 bin 2 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 artışla 34,5200'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,5860'tan işlem görüyor.
Dolar: 34,5860
Euro: 36,2118
Sterlin: 43,5843
BITCOIN
Trump'ın seçim zaferinin ardından üst üste rekorlar kıran Bitcoin, hafta sonu 99 bin 500 dolar seviyesinden artan satış baskısıyla geriledi.
Kripto paralar içinde en fazla işlem hacmi olan Bitcoin, yüzde 0,16 ve 160,4 dolar artışla 98 bin 117,8 dolara yükseldi.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı.
BRENT PETROL
Emtia tarafında Brent petrol yüzde 0,5 azalışla 74,3 dolarda bulunurken, son 3 iş gününde azalış eğiliminde olan bakırın libresi ise yüzde 0,7 artışla 4,11 dolardan fiyatlanıyor.
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