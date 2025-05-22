Altın fiyatları yükseldi! Gözler TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda

AA

Küresel piyasalarda, ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkileyebileceği endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

Öte yandan, ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması sonrası piyasalarda oluşan iyimserlik de diğer ülkelerle ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle azalıyor.

ABD'nin yeni bütçe tasarısı tahvil piyasalarına sert satış getirdi.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı, ekonomik, mali ve jeopolitik belirsizliklerin güç kazanmasıyla yükseliş serisini 4. işlem güne taşıdı.

Ons altın dün yüzde 0,8 artışla 3 bin 315 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 337 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 156 lira

Çeyrek altın: 7 bin 48 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 718 lira

Tam altın: 28 bin 194 lira

Yarım altın: 14 bin 95 lira

DÖVİZ

Dolar endeksi yeni işlem gününde bir önceki kapanışının hemen altında 99,6 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 38,8590'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 azalışla 38,8380 seviyesinden işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 38,8207 lira

Euro: 44,1500 lira

Sterlin: 52,1818 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 64,5 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybederek 9.398,93 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 10.718,00 puanda işlem gördü.

ENFLASYON RAPORU

Öte yandan, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın bugün İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yapacağı yılın 2. Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağında bulunuyor.



Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarının 2025 yılı için yüzde 19 ve yüzde 29'a, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve yüzde 18'e karşılık geldiği bildirilmişti.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı kapasite kullanım oranı

10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu

10.30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Almanya, mayıs ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

11.00 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, nisan ayı ikinci el konut satışları