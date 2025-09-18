Abone ol: Google News

Altın fiyatları yükselince satış arttı! İbre tersine döndü

Fed'in faizi 25 baz düşürme kararı kararı beklentiler doğrultusunda gelince piyasalardaki dalgalanma sınırlı kaldı. Ons altın 3 bin 660 dolar, gram altın ise sınırlı düşüşle 4 bin 833 liradan işlem görüyor.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 09:50
Altın fiyatları yükselince satış arttı! İbre tersine döndü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı sonrasında piyasalarda hareketlilik oluştu.

Dün Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı sonrasında karışık seyrediyor.

Fed'in faiz oranına ilişkin ilave gevşeme beklentileri tahvil piyasaları ve altının ons fiyatında etkili olurken, dolar endeksindeki geri çekilme dikkati çekti.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,99 seviyesine inerken, yeni günde yüzde 4,07'de bulunuyor.

ONS ALTINDAN TARİHİ ZİRVE

Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve Fed'e ilişkin artan faiz indirimi öngörüleriyle üst üste rekor kıran altının ons fiyatı, dolar endeksinin zayıflamasıyla tarihi zirvesini yukarı taşıdı.

ALTINI OLANLAR KÂR ELDE ETMEK İÇİN SATIŞA YÖNELDİ

Dün altının onsu faiz kararını takiben 3 bin 707,65 dolara çıkmasının ardından bu seviyede oluşan satış baskısıyla 3 bin 660 dolara indi.

Ons altın şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 656 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 833 lira

Çeyrek altın: 8 bin 197 lira

Cumhuriyet altını: 33 bin 396 lira

Tam altın: 32 bin 787 lira

Yarım altın: 16 bin 393 lira

Ekonomi Haberleri