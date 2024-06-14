Altın fiyatları yükselişe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi sabit tuttu ancak karar sonrası yapılan açıklamalarda, faiz indirimleri için yıl içinde sadece bir kez indirim sinyali verildi.
Fed'in kararının dışında ABD'de açıklanan ekonomik veriler de beklentileri karşılamayınca piyasalara olumsuz yansıdı.
Ons altın 2 bin 312 dolarda
Altının ons fiyatı, bu çerçevede dün yüzde 0,9 değer kaybıyla 2 bin 304 dolardan günü tamamlarken bugünün başlangıcında, önceki kapanışının üzerine çıkarak 2 bin 312 dolardan alıcı buluyor.
Ons altındaki sınırlı düşüşlerin derinleşmemesi nedeni ile yurt içindeki piyasalarda da altının, sınırlı düşüşler yaşamakla birlikte güçlü duruşu devam ediyor.
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 14 Haziran 2024 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 420
Çeyrek altın: 4 bin 104
Cumhuriyet altını: 16 bin 724
Tam altın: 16 bin 419
Yarım altın: 8 bin 209Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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