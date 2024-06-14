Altın fiyatları yükselişe geçti Haftaya 2 bin 296 liradan başlayan gram altın, haftanın son işlem gününe de 2 bin 312 liradan başladı. Düğün sezonunun başlaması nedeni ile önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının hızının artması bekleniyor.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi sabit tuttu ancak karar sonrası yapılan açıklamalarda, faiz indirimleri için yıl içinde sadece bir kez indirim sinyali verildi.

Fed'in kararının dışında ABD'de açıklanan ekonomik veriler de beklentileri karşılamayınca piyasalara olumsuz yansıdı.

Ons altın 2 bin 312 dolarda

Altının ons fiyatı, bu çerçevede dün yüzde 0,9 değer kaybıyla 2 bin 304 dolardan günü tamamlarken bugünün başlangıcında, önceki kapanışının üzerine çıkarak 2 bin 312 dolardan alıcı buluyor.

Ons altındaki sınırlı düşüşlerin derinleşmemesi nedeni ile yurt içindeki piyasalarda da altının, sınırlı düşüşler yaşamakla birlikte güçlü duruşu devam ediyor.

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 14 Haziran 2024 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 420

Çeyrek altın: 4 bin 104

Cumhuriyet altını: 16 bin 724

Tam altın: 16 bin 419

Yarım altın: 8 bin 209

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)