Avrupa borsalarında faiz rüzgârı: Endeksler banka hisseleriyle yükseldi

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları ile ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin etkisiyle haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Artışta banka hisseleri başı çekti.

STOXX EUROPE 600 GÜNÜ YÜZDE 0,96 ARTIDA KAPATTI

Kapanışta, Avrupa genelini kapsayan Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,96 değer kazanarak 585,35 puana yükseldi. Banka hisseleri ortalama yüzde 1,15 ile günün en güçlü sektörlerinden biri olurken, savunma sanayi hisseleri yüzde 0,96 arttı.

Otomotiv ve yedek parça endeksi yüzde 0,20, petrol ve gaz şirketleri hisseleri ise yüzde 0,60 yükseliş kaydetti.

BÜYÜK BORSALARDA POZİTİF SEYİR

Avrupa’nın önde gelen borsalarında da alıcılı bir görünüm öne çıktı:

İngiltere: FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artışla 9.837,77 puana çıktı.

Fransa: CAC 40 endeksi yüzde 0,80 yükselerek 8.150,64 puan oldu.

İtalya: FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 değer kazanarak 44.468,28 puana ulaştı.

Almanya: DAX 40 endeksi yüzde 1 artışla 24.199,5 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1,172 seviyesinde işlem gördü.

MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARLARI TAKİP EDİLDİ

Günün ana gündem maddesini merkez bankalarının faiz kararları oluşturdu. ECB, BoE, İsveç Merkez Bankası ve Norveç Merkez Bankası yılın son toplantılarında para politikası kararlarını açıkladı.

BoE, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,75’e çekti. Böylece İngiltere’de faiz oranı yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

ECB ise mevduat faiz oranını yüzde 2 seviyesinde sabit bıraktı. İsveç ve Norveç merkez bankaları da faizlerde değişikliğe gitmedi.

ABD ENFLASYONU PİYASALARA MORAL VERDİ

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artarak beklentilerin altında kaldı.

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 artışla tahminlerin altında gerçekleşti.

ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin ardından hisse senedi piyasalarında yükseliş görülürken, bu iyimser hava Avrupa borsalarına da yansıdı.