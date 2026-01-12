Altın fiyatları zirvede! Fed'in faiz indirimleri ve İran protestoları tetikledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalardaki para politikası beklentileriyle birlikte altın fiyatları yukarı yönlü seyrini koruyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapacağına dair beklentiler, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen önemli faktörler arasında bulunuyor.

Altın, ayrıca ABD Adalet Bakanlığı’nın Fed’i cezai soruşturmayla tehdit etmesinin kurumun bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırmasının etkisiyle rekor seviyeye çıktı.

İran’da şiddetlenen protestolar da altının değerini artırdı.

ONS ALTIN

Ons altın altının onsu 4 bin 601,3 dolarla rekor kırdı. Bugün ise altının onsu cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 4 bin 583 dolardan seyrediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 353 lira

Çeyrek altın: 10 bin 774 lira

Cumhuriyet altını: 43 bin 903 lira

Tam altın: 43 bin 94 lira

Yarım altın: 21 bin 544 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,1235 lira

Euro: 50,4021 lira

Sterlin: 58,1085 lira

GÜMÜŞ

Gümüş ons bazında yüzde 5,44 değer kazanarak 84,3255 dolara kadar çıktı.

Paladyum ve platin fiyatları da yaklaşık yüzde 3 artış kaydetti.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 63,2 dolarda.

İRAN'DA NELER YAŞANIYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler sürüyor.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldiğini, 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia etti.

Tahran yönetiminden ise henüz resmi açıklama gelmedi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde İran'daki direnişe destek gösterileri düzenleniyor.