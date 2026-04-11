Altın fiyatlarında dalgalanma! Gram, çeyrek ve tam altında son durum

Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor.

Ons altın 4 bin 748 dolarda. ABD ve İran arasındaki ateşkesten sonra yatay seyir izleyen altın fiyatları, için uluslararası kuruluşlar uzun vadede artış beklentilerini dile getiriyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ ARTIŞI İŞARET EDİYOR

Ons altın için piyasa beklentisi, 5 bin dolara kadar çıkması doğrultusunda.

Son yayımlanan raporlarda Goldman Sachs 5 bin 400 dolar ve ANZ Banking Group ise 5 bin 800 dolar beklentilerini gündeme getirdi. Bu rakamlar da tarihi rekoru işaret ediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde ise altının bir süre daha yatay seyrettikten sonra sınırlı yükseliş seyrine girmesi beklentisi dillendiriliyor.

Gram altın: 6 bin 813 lira

Çeyrek altın: 11 bin 553 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 73 lira

Tam altın: 46 bin 215 lira

Yarım altın: 23 bin 107 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,6304 lira

Euro: 52,5769 lira

Sterlin: 60,2197 lira