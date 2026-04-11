Altın fiyatlarında dalgalanma! Gram, çeyrek ve tam altında son durum

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a saldırması ve sonra İran'ın ABD üssü bulunan Körfez ülkelerini bombalaması dünyanın dengelerini değiştirdi. Altın fiyatları önce hızla yükseldi, sonra aynı hızla düştü. Ateşkes ise altının konumunu güçlendirerek yatay hareket etmesine neden oldu.
Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor.
Ons altın 4 bin 748 dolarda. ABD ve İran arasındaki ateşkesten sonra yatay seyir izleyen altın fiyatları, için uluslararası kuruluşlar uzun vadede artış beklentilerini dile getiriyor.
PİYASA BEKLENTİLERİ ARTIŞI İŞARET EDİYOR
Ons altın için piyasa beklentisi, 5 bin dolara kadar çıkması doğrultusunda.
Son yayımlanan raporlarda Goldman Sachs 5 bin 400 dolar ve ANZ Banking Group ise 5 bin 800 dolar beklentilerini gündeme getirdi. Bu rakamlar da tarihi rekoru işaret ediyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Yurt içinde ise altının bir süre daha yatay seyrettikten sonra sınırlı yükseliş seyrine girmesi beklentisi dillendiriliyor.
Gram altın: 6 bin 813 lira
Çeyrek altın: 11 bin 553 lira
Cumhuriyet altını: 47 bin 73 lira
Tam altın: 46 bin 215 lira
Yarım altın: 23 bin 107 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 44,6304 lira
Euro: 52,5769 lira
Sterlin: 60,2197 lira