Bitcoin 73 bin dolara yaklaştı

Bitcoin, 72 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD’de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde kaldı. Özellikle enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, enflasyondaki artışın temel nedeni olarak öne çıktı. Yüksek enflasyon ve belirsiz para politikası ortamı, yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendirdi. Bu süreçte Bitcoin, değer koruma aracı olarak öne çıkarak yükselişini hızlandırdı.

FED FAİZİ

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın vadede faiz artırmayacağına yönelik güçlü beklentiye girdi. Yatırımcıların büyük bölümü faiz artışı ihtimalini neredeyse sıfır olarak fiyatladı.

ENERJİİ MAALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ

Enerji maliyetlerinde yüzde 11’e yaklaşan artış ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonu yukarı taşıdı. Buna karşın çekirdek enflasyonda sınırlı bir gerileme dikkat çekti.

KRİTİK EŞİK

Ekonomistler, en fazla işlem gören kripto parada 73 bin doların eşik değer olduğunu ve üzerine çıkıldığında yükselişin kalıcı olabileceğini belirtiyor.