Altın fiyatlarında ibre aşağıya döndü

AA & Ensonhaber

Küresel piyasalar, ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

Trump'ın AB'ye yönelik tarifesini erteleme kararı sonrasında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı düşüşünü 2. işlem gününe taşıdı.

Ons altın şu sıralarda yüzde 0,6 düşüşle 3 bin 320 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 154 lira

Çeyrek altın: 7 bin 45 lira

Cumhuriyet Altını: 28 bin 705 lira

Tam altın: 28 bin 183 lira

Yarım altın: 14 bin 78 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 38,9440'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 38,9460 seviyesinden işlem gördü.

Şu anda ise 38,9376 lira ile dünkü kapanışın altında seyrediyor.

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 38,9376 lira

Euro: 44,3750 lira

Sterlin: 52,7619 lira

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.345,15 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.641,00 puanda işlem gördü.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise düşüşünü 2. işlem gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 0,7 düşüşle 63,8 dolardan alıcı bulunuyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, zirveden geri çekilerek 1.090,5 dolar (yüzde 0,99) düşüşle 108 bin 841,7 dolardan işlem görüyor.