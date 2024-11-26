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Altın fiyatlarında son durum! 26 Kasım'da altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! 26 Kasım'da altın fiyatları Ons altın, 2 bin 622 dolar ve gram altın 2 bin 918 liradan güne başladı. Altın çıktığı rekorların altında inişli çıkışlı seyrine devam ediyor.