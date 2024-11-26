Altın fiyatlarında son durum! 26 Kasım'da altın fiyatları

Altın fiyatları; artan jeopolitik riskler ve ABD başkanlık yarışını ikinci kez kazanan Donald Trump'ın yüksek tarife tehditleriyle küresel ticaretin sekteye uğrayabileceğine yönelik oluşan kaygıların etkisinde şekilleniyor.
Geçen hafta yüzde 6 artışla 2 bin 720 dolara çıkan altının ons fiyatı, yeni günde 2 bin 622 dolar seviyesinin üzerinde dengelendi.
ALTIN FİYATLARI
Yurt içinde altın fiyatları ise çıktığı rekorun aşağısında şöyle şekillendi:
Gram altın: 2 bin 918 lira
Çeyrek altın: 4 bin 949 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 164 lira
Tam altın: 19 bin 796 lira
Yarım altın: 9 bin 901 lira
DOLAR/TL
Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 34,5710'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,6160'tan işlem görüyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kazanarak 9.659,96 puandan tamamladı.
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