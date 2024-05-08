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Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 2 bin 402 lira

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 2 bin 402 lira Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimini ne zaman yapacağına dair belirsizlik, merkez bankalarının altın alımını artırmaları, bireysel yatırımcıların altına yönelmesi, jeopolitik riskler ve Çin'in artan altın talebi karşısında yüksek seyrini koruyor.