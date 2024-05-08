Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 2 bin 402 lira

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başladı.
Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üstünde 32,2683'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2690 seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatlarının ise sınırlı düşüşler yaşasa da zirvedeki yerine kuruduğu görülüyor.
Altının ons fiyatı: 2 bin 318 dolarda
Altının ons fiyatı yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 318 dolarda, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 82,5 dolarda bulunuyor.
Gram altın 2 bin 402 lira
Ons altın fiyatı artarken yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ise şöyle sıralanıyor:
Gram altın 2 bin 402 lira
Çeyrek altın: 4 bin 73 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 596 lira
Tam altın: 16 bin 293 lira
Yarım altın: 8 bin 146 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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