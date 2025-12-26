Abone ol: Google News

Altın piyasasında yükseliş sürüyor: 26 Aralık'ta gram, çeyrek ve tam altın fiyatları

Yılın sonuna sayılı günler kala altın fiyatları tekrar artışa geçerken, gram altın güne pozitif seyirle başlayarak yükselişini sürdürmeye devam ediyor. İşte, gram altın, çeyrek altın, ons altın, cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde son durum...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 09:31 Güncelleme:
  • Altın fiyatları yıl sonuna yaklaşırken yükselişini sürdürüyor ve gram altın pozitif seyirle devam ediyor.
  • ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri ve küresel belirsizlikler altını destekliyor.
  • 26 Aralık 2025 itibarıyla gram ve ons altın yükselirken, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınında düşüş görüldü.

Altın, yatırımcılara kazandırmaya devam ediyor...

Gram ve çeyrek altın, hafta boyunca yükselişini sürdürdü. 

2025'e damgasını vuran altın, haftanın son işlem gününe de rekorla başladı. 

SERBEST PİYASADA ALTINDA SON DURUM 

ABD Merkez Bankası Fed'den faiz indirimi beklentilerinin sürmesi ve küresel piyasalarda artan belirsizlikler, altına olan talebi de artırdı. 

Bu kapsamda da altın başta olmak üzere kıymetli metallerde sert yükseliş yaşanıyor. 

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI 

26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gram altın ve ons fiyatında artış, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında ise düşüş görülüyor. 

GRAM ALTIN

Alış fiyatı: 6.207,48 TL

Satış fiyatı: 6.208,32 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış fiyatı: 39.972,00 TL

Satış fiyatı: 40.745,00 TL

YARIM ALTIN

Alış fiyatı: 19.974,00 TL

Satış fiyatı: 20.467,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış fiyatı: 9.996,00 TL

Satış fiyatı: 10.236,00 TL

TAM ALTIN

Alış fiyatı: 39.946,38 TL

Satış fiyatı: 40.742,46 TL

ALTIN (ONS)

Alış fiyatı: 4.505,46 USD

Satış fiyatı: 4.505,95 USD

ATA ALTIN

Alış fiyatı: 41.194,71 TL

Satış fiyatı: 42.242,19 TL

Ekonomi Haberleri