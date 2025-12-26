Altın piyasasında yükseliş sürüyor: 26 Aralık'ta gram, çeyrek ve tam altın fiyatları

- Altın fiyatları yıl sonuna yaklaşırken yükselişini sürdürüyor ve gram altın pozitif seyirle devam ediyor.
- ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri ve küresel belirsizlikler altını destekliyor.
- 26 Aralık 2025 itibarıyla gram ve ons altın yükselirken, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınında düşüş görüldü.
Altın, yatırımcılara kazandırmaya devam ediyor...
Gram ve çeyrek altın, hafta boyunca yükselişini sürdürdü.
2025'e damgasını vuran altın, haftanın son işlem gününe de rekorla başladı.
SERBEST PİYASADA ALTINDA SON DURUM
ABD Merkez Bankası Fed'den faiz indirimi beklentilerinin sürmesi ve küresel piyasalarda artan belirsizlikler, altına olan talebi de artırdı.
Bu kapsamda da altın başta olmak üzere kıymetli metallerde sert yükseliş yaşanıyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gram altın ve ons fiyatında artış, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında ise düşüş görülüyor.
GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 6.207,48 TL
Satış fiyatı: 6.208,32 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış fiyatı: 39.972,00 TL
Satış fiyatı: 40.745,00 TL
YARIM ALTIN
Alış fiyatı: 19.974,00 TL
Satış fiyatı: 20.467,00 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış fiyatı: 9.996,00 TL
Satış fiyatı: 10.236,00 TL
TAM ALTIN
Alış fiyatı: 39.946,38 TL
Satış fiyatı: 40.742,46 TL
ALTIN (ONS)
Alış fiyatı: 4.505,46 USD
Satış fiyatı: 4.505,95 USD
ATA ALTIN
Alış fiyatı: 41.194,71 TL
Satış fiyatı: 42.242,19 TL