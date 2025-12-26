Altın piyasasında yükseliş sürüyor: 26 Aralık'ta gram, çeyrek ve tam altın fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın, yatırımcılara kazandırmaya devam ediyor...

Gram ve çeyrek altın, hafta boyunca yükselişini sürdürdü.

2025'e damgasını vuran altın, haftanın son işlem gününe de rekorla başladı.

SERBEST PİYASADA ALTINDA SON DURUM

ABD Merkez Bankası Fed'den faiz indirimi beklentilerinin sürmesi ve küresel piyasalarda artan belirsizlikler, altına olan talebi de artırdı.

Bu kapsamda da altın başta olmak üzere kıymetli metallerde sert yükseliş yaşanıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gram altın ve ons fiyatında artış, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında ise düşüş görülüyor.

GRAM ALTIN

Alış fiyatı: 6.207,48 TL

Satış fiyatı: 6.208,32 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış fiyatı: 39.972,00 TL

Satış fiyatı: 40.745,00 TL

YARIM ALTIN

Alış fiyatı: 19.974,00 TL

Satış fiyatı: 20.467,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış fiyatı: 9.996,00 TL

Satış fiyatı: 10.236,00 TL

TAM ALTIN

Alış fiyatı: 39.946,38 TL

Satış fiyatı: 40.742,46 TL

ALTIN (ONS)

Alış fiyatı: 4.505,46 USD

Satış fiyatı: 4.505,95 USD

ATA ALTIN

Alış fiyatı: 41.194,71 TL

Satış fiyatı: 42.242,19 TL