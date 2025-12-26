Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verilerini yayımladı.

Verilere göre 2025 yılı Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hanehalkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

"FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: