Altın rekora doymuyor: Faiz açıklamasının ardından şekillenecek

Haber Merkezi

Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor...

Ons altın, güne 2 bin 860 dolar ile rekor seviyeye yakın seyretti.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882 dolar ile zirveyi yenilemişti. Altının aylık yükselişi yüzde 3'e yaklaşmış durumda.

Sarı metal, faizlerin düşeceği beklentileri ve küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürdü.

3 BİN 309 LİRADAN GÜNE BAŞLADI

Dün 3 bin 327 lira ile rekor kıran gram altın, yeni güne 3 bin 309 lira civarında başladı.

Çeyrek altın ise 5 bin 440 liradan el değiştirdi.

DÜŞÜK FAİZ BEKLENTİSİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesini değil, daha düşük faiz oranları istediğini kaydetti.

Bessent, "Eğer ekonomiyi serbestleştirebilirsek, bu vergi tasarısını yapabilirsek, enerji fiyatlarını düşürebilirsek, faiz oranları kendi kendine hallolur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den gelen veriler, ekonomik faaliyetlerin önümüzdeki aylarda ılımlı seyredebileceğine işaret etti.

HİZMET ENDEKSİ GERİLEDİ

ABD'de ISM hizmet endeksi ocakta, önceki aya kıyasla 1,2 puan düşerek 52,8'e geriledi.

Bu düşüş, ekonominin en büyük bölümünü oluşturan hizmet sektöründe ivme kaybı olduğunu ortaya koydu.

Veri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'ndan iki faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER ALTINA YÖNELTTİ

Diğer taraftan jeopolitik gerilimler de güvenli liman talebini artırdı.

Trump'ın Gazze'yi işgal planı ve İran'la yeni bir nükleer anlaşmaya ilgi duyduğunu ifade etmesi sarı metalin yükselişini destekledi.