Altın rekora doymuyor! Ons altın 4 bin 200 dolara yaklaştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle altın fiyatları, rekor kırmaya devam ediyor.

Yıl başından bu yana gram altındaki yükseliş yüzde 73,5'i buldu.

Altının ons fiyatı, Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik piyasa beklentileri ve yenilenen ABD-Çin ticaret geriliminin güvenli liman talebini artırmasıyla çarşamba günü, ons başına 4 bin 200 dolar seviyesine yaklaştı.

Altın, yıl başından bu yana yüzde 59,5 değer kazandı. Bu artışta jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, ABD faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve fon girişleri etkili oldu.

Düşük faiz ortamı ve siyasi belirsizlik dönemlerinde altın genellikle güçlü performans gösteriyor.

ONS ALTINDAN YENİ REKOR GELDİ

Spot altın, yüzde 1,15 artışla ons başına 4 bin 190,71 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Şu sıralarda ise altının ons fiyatı 4 bin 175 dolarda seyrediyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,8450 lira

Euro: 48,6980 lira

Sterlin: 55,9530 lira

GRAM ALTINDA TARİHİ YÜKSELİŞ

Gram altın ise spot altındaki bu yükselişe paralel olarak 5 bin 636 TL ile yeni zirvesini gördü. Altının gram fiyatı, şu sıralarda 5 bin 629 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın, yıl başından bu yana yüzde 73,5 yükseldi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 629 lira (Kapalıçarşı'da 5 bin 744 lira)

Çeyrek altın: 9 bin 548 lira (Kapalıçarşı'da 9 bin 385 lira)

Cumhuriyet altını: 38 bin 902 lira (Kapalıçarşı'da 38 bin 425 lira)

Tam altın: 38 bin 211 lira (Kapalıçarşı'da 37 bin 391 lira)

Yarım altın: 19 bin 108 lira (Kapalıçarşı'da 18 bin 764 lira)

GÜMÜŞ

Gümüş yüzde 1,4 artışla 52,15 dolara çıkarken, salı günü 53,60 dolar ile rekor kırmıştı.

PLATİN

Platin yüzde 1,0 yükselerek 1.652 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 artışla 1.537,50 dolara yükseldi.