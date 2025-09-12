Altın satış eğitimine rağmen zirveyi zorlamaya devam etti Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi piyasaları rahatlatarak riskli varlıklara yönelimi artırdı. Altındaki yükselişten kâr etmek isteyenlerin satışları fiyatlarda sınırlı bir gerilemeye yol açsa da emtia yeniden zirve seviyelerini test etmeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin artan gevşeme beklentileri, tahvil piyasaları ve altının ons fiyatında etkili olmaya devam ediyor. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 7 Nisan'dan bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin altına inerek yüzde 3,99 seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,03 seviyesinde bulunuyor. ONS ALTIN Altının ons fiyatı üst üste rekor kırmasının ardından satış baskısının artmasıyla dünü düşüşle tamamlasa da yeni günde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 bin 653 dolardan alıcı buluyor. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 855 lira (Rekor: 4 bin 861 lira) Çeyrek altın: 8 bin 234 lira Cumhuriyet altını: 33 bin 549 lira Tam altın: 32 bin 934 lira Yarım altın: 16 bin 469 lira DÖVİZ FİYATLARI Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 41,3706 lira Euro: 48,5602 lira Sterlin: 56,2931 lira BRENT PETROL Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,7 düşüşle 65,6 dolarda işlem görüyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 97,6'da bulunuyor. Ekonomi Haberleri Temmuz ayı cari işlemler dengesi belli oldu

