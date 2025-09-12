Abone ol: Google News

Altın satış eğitimine rağmen zirveyi zorlamaya devam etti

Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi piyasaları rahatlatarak riskli varlıklara yönelimi artırdı. Altındaki yükselişten kâr etmek isteyenlerin satışları fiyatlarda sınırlı bir gerilemeye yol açsa da emtia yeniden zirve seviyelerini test etmeye devam ediyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 09:34
Altın satış eğitimine rağmen zirveyi zorlamaya devam etti

ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin artan gevşeme beklentileri, tahvil piyasaları ve altının ons fiyatında etkili olmaya devam ediyor.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 7 Nisan'dan bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin altına inerek yüzde 3,99 seviyesini gördü.

ABD 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,03 seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı üst üste rekor kırmasının ardından satış baskısının artmasıyla dünü düşüşle tamamlasa da yeni günde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 bin 653 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 855 lira (Rekor: 4 bin 861 lira)

Çeyrek altın: 8 bin 234 lira

Cumhuriyet altını: 33 bin 549 lira

Tam altın: 32 bin 934 lira

Yarım altın: 16 bin 469 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,3706 lira

Euro: 48,5602 lira

Sterlin: 56,2931 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,7 düşüşle 65,6 dolarda işlem görüyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 97,6'da bulunuyor.

Ekonomi Haberleri