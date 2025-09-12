Altın satış eğitimine rağmen zirveyi zorlamaya devam etti

ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin artan gevşeme beklentileri, tahvil piyasaları ve altının ons fiyatında etkili olmaya devam ediyor.
Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 7 Nisan'dan bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin altına inerek yüzde 3,99 seviyesini gördü.
ABD 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,03 seviyesinde bulunuyor.
ONS ALTIN
Altının ons fiyatı üst üste rekor kırmasının ardından satış baskısının artmasıyla dünü düşüşle tamamlasa da yeni günde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 bin 653 dolardan alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 855 lira (Rekor: 4 bin 861 lira)
Çeyrek altın: 8 bin 234 lira
Cumhuriyet altını: 33 bin 549 lira
Tam altın: 32 bin 934 lira
Yarım altın: 16 bin 469 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 41,3706 lira
Euro: 48,5602 lira
Sterlin: 56,2931 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,7 düşüşle 65,6 dolarda işlem görüyor.
Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 97,6'da bulunuyor.