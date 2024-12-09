Altın, Suriye'de rejimin çökmesiyle birlikte yükselişe geçti

Haber Merkezi

Küresel anlamda yaşanan önemli gelişmeler, emtia fiyatlarına direkt yansıyor. Altın da Suriye'de yaşanan yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti.

Altın, Çin Merkez Bankası'nın 7 ay içinde ilk kez altın alımına başlaması ve Suriye hükümetinin hızlı düşüşünün Orta Doğu'yu daha da istikrarsızlaştırmasının ardından yükseldi.

Cuma günü ons altın haftayı 2 bin 632 dolardan, gram altın ise 2 bin 944 liradan kapatmıştı.

ONS ALTIN 2 BİN 639 DOLAR

Spot piyasada haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 639 doları gördü.

ONS ALTINDA REKOR 2 BİN 790 DOLAR

Altın, ekim ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal gevşemeye yönelmesi ve Orta Doğu ve Ukrayna'daki artan gerginliklerle artan güvenli liman talebinin desteğiyle ons başına 2 bin 790 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

BİR YILDA YÜZDE 28 KAZANDIRDI

O zamandan beri fiyatlar, Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından doların yükselmesiyle gevşedi, ancak altın bu yıl hala yüzde 28 değer kazandı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 953 lira

Çeyrek altın: 5 bin 8 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 404 lira

Tam altın: 20 bin 29 lira

Yarım altın: 10 bin 15 lira

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 34,7800 lira, avronun satış fiyatı ise 36,9130 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8060 liradan, euro 36,7140 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,8040 liradan alınan dolar, 34,8060 liradan satılıyor.

36,7120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7140 lira olarak belirlendi.

BRENT ALTIN VE BITCOIN

Brent petrol yüzde 0,7 artışla 71,4 dolarda Bitcoin ise yüzde 0,4 düşüşle 99 bin 405 dolarda.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi haftaya ise yüzde 0,93 yükselişle 10.174,96 puandan başladı