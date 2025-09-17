Altın, tarihi zirveyi görürken gümüş 2011'den beri en yüksek seviyede

ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin artan faiz kararlarında gevşeme beklentileri, tahvil piyasaları ve altının ons fiyatında etkili olmaya devam etti.

Dün yüzde 4,02 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,03'te seyrediyor.

ALTININ ONS FİYATI

Altının ons fiyatı dün 3 bin 703 dolara çıkarak tarihi zirvesini geliştirmesinin ardından yeni günde satış baskısının artmasıyla 3 bin 682 dolara çekildi.

Gram altın: 4 bin 878 lira

Çeyrek altın: 8 bin 269 lira

Cumhuriyet altını: 33 bin 693 lira

Tam altın: 33 bin 70 lira

Yarım altın: 16 bin 533 lira

GÜMÜŞ FİYATI

Dün 42,97 dolara çıkarak Ağustos 2011'den beri en yüksek seviyesini gören gümüşün ons fiyatı, bu seviyelerden geri çekilerek 42,56 dolarda dengelendi.

Gümüşün ons fiyatı şu sıralarda da yüzde 1,3 düşüşle 41,97 dolardan satılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,3012 lira

Euro: 48,9660 lira

Sterlin: 56,6325 lira

DOLAR ENDEKSİ

Genişleyen faiz indirimi beklentileriyle dün yüzde 0,7 düşüşle 96,5 seviyesine gerileyerek 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine inen dolar endeksi, yeni günde ise yüzde 0,1 yükselişle 96,7'de bulunuyor.