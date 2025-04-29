Altın tekrar yükselişe geçti, döviz ise yatay seyrini sürdürüyor

Altının ons fiyatı ise ABD tarifelerine ilişkin müzakere iyimserlikleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış adımlarının etkisiyle geri çekilmeyi sürdürdü ve ons altın güne yüzde 1,1 düşüşle 3 bin 307 dolardan başladı.
Ancak günün ilk saatlerinde 3 bin 322 dolara yükseldi.
Ons altının rekoru 3 bin 500 dolarda.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:
Gram altın en fazla 4 bin 300 liraya kadar çıkmıştı. Bugün ise 4 bin 104 liradan işlem görüyor.
Gram altın: 4 bin 104 lira
Çeyrek altın: 6 bin 963 lira
Cumhuriyet altını: 28 bin 369 lira
Tam altın: 27 bin 855 lira
Yarım altın: 13 bin 926 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL, dün yatay seyirle 38,4350'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,4620 seviyesinden işlem gördü.
Döviz fiyatları son durum şöyle:
Dolar: 38,4360 lira
Euro: 43,9095 lira
Sterlin: 51,6059 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise yeni günde yüzde 0,8 azalışla 64,1 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 10.191,00 puanda işlem gördü.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,05 ve 51,7 düşüşle 94 bin 652 dolara geriledi.
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