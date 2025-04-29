Altın tekrar yükselişe geçti, döviz ise yatay seyrini sürdürüyor

Haber Merkezi

Altının ons fiyatı ise ABD tarifelerine ilişkin müzakere iyimserlikleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış adımlarının etkisiyle geri çekilmeyi sürdürdü ve ons altın güne yüzde 1,1 düşüşle 3 bin 307 dolardan başladı.

Ancak günün ilk saatlerinde 3 bin 322 dolara yükseldi.

Ons altının rekoru 3 bin 500 dolarda.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın en fazla 4 bin 300 liraya kadar çıkmıştı. Bugün ise 4 bin 104 liradan işlem görüyor.

Gram altın: 4 bin 104 lira

Çeyrek altın: 6 bin 963 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 369 lira

Tam altın: 27 bin 855 lira

Yarım altın: 13 bin 926 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, dün yatay seyirle 38,4350'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,4620 seviyesinden işlem gördü.

Döviz fiyatları son durum şöyle:

Dolar: 38,4360 lira

Euro: 43,9095 lira

Sterlin: 51,6059 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yeni günde yüzde 0,8 azalışla 64,1 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 10.191,00 puanda işlem gördü.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,05 ve 51,7 düşüşle 94 bin 652 dolara geriledi.