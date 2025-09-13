Altın uzmanı, fiyatların geleceği noktayı anlattı

Altın fiyatları, geçen hafta zirveye çıkarak rekor üzerine rekor kırdı.

Ons altın bugün 4 bin 643 dolarda, gram altın ise 4 bin 841 lirada.

Yatırımcılar da vatandaş da altının geleceği noktayı merak ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, Ensonhaber'e beklentilerini gerekçeleri ile dile getirdi.

2026'YA DİKKAT

Atalay'a göre altının yükselişi korkutucu boyutlara ulaştı ve gram altın yıl sonunda 5 bin 200 lirayı görecek; 2026'da ise yükselişin boyutu daha da artacak.

HEDEFLER GÜNCELLENDİ

Candaş Atalay, "1 Ocak tarihinden beri gram altın tarafından 4 bin 700-5 bin lira, ons altın tarafında da 3 bin 700 dolar seviyelerinin hedef seviyelerim olduğunu altını çiziyordum. Şimdi bu hedeflere erken ulaştık." diyerek yeni beklentisini şöyle dile getirdi:

"ALTINDAKİ SON YÜKSELİŞ DALGASI KORKUTUCU"

Altındaki son yükseliş dalgası özellikle biraz korkutucu diyebilirim. Sadece güvenli liman talebi ya da Fed tarafından gelebilecek bir faiz indirimi beklentisi ile bunu açıklamak çok sınırlı kalır diye düşünüyorum.

“DÜNYADA MERKEZ BANKALARI VE İNSANLAR YOĞUN BİÇİMDE ALTIN ALIYOR”

Dünyada çok büyük bir yapısal dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Merkez bankalarının hızlıca dolardan kurtulduğu, ABD tahvillerinden kurtulduğu ve bunun yerine yoğun bir şekilde altın aldığını gözlemliyoruz.

"HİNDİSTAN VE ÇİN DÜNYADAKİ ALTININ YARISINI REZERVLERİNE KATTI"

Son iki yılda dünyada çıkan altının yarısını Hindistan ve Çin tek başına aldı. Merkez bankalarının toplam rezervleri içerisindeki altın payı ilk defa 30 yıl aradan sonra ABD hazinesinin altın rezervlerinin üzerine çıktı ki bu da ciddi manada bir yapısal dönüşümü bize gösteriyor.

“BİR DÜZELTME HAREKETİ GELECEK”

Son yükseliş hareketi sonrasında bir miktar düzeltme hareketi gelmesi kaçınılmaz. Dünya genelindeki talebe baktığımız zaman New York'ta, Asya'da ve Londra'da son derece zayıfladığını söyleyebilirim.

"ALTINA YATIRIM YAPANLAR VADELİ MEVDUAT GİBİ KAZANACAK

Ama orta ve uzun vadede altın talebine son derece pozitif baktığımı, özellikle önümüzdeki 3 yıllık perspektifte iç piyasada gram altın yatırımcısını vadeli mevduat hesabı açmış kadar rahat olabilirler. Çünkü altın fiyatlarında hem küresel denge hem jeopolitik riskler hem de doların ortaya çıkarmış olduğu belirsizlikler ciddi manada dolardan kaçınma olduğunu ve yavaş yavaş Asya ile birlikte Batılı yatırımcıların da altın almayı artırmaya başladığını gözlemliyoruz.

"GRAM ALTIN 5 BİN-5 BİN 200 LİRAYA GELECEK"