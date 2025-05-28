Altın ve dolarda son durum! 28 Mayıs'ta gram ve çeyrek altın fiyatları

AA

Küresel piyasalarda, ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki ticaret savaşının bir miktar soğuması ve gelecek döneme dair iyimserliklerle risk iştahı arttı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantı tutanakları ise yatırımcıların odağına yerleşti.

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı, yatay seyirle 3 bin 304 seviyelerinde işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 147 lira

Çeyrek altın: 7 bin 32 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 655 lira

Tam altın: 28 bin 133 lira

Yarım altın: 14 bin 66 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yatay seyirle 39,0700'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 39,0730'dan işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatları sınırlı yükselişine devam ederken 1 dolar 39 lirayı gördü.

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 39,0730 lira

Euro: 44,2241 lira

Sterlin: 52,6300

BIST 100 ENDEKSİ SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.213,58 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.462,00 puanda işlem gördü.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da 31 Mayıs'ta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ toplantısı öncesinde yüzde 0,1 artışla 63,8 dolarda bulunuyor.