Altın ve döviz hareketli! 25 Eylül'de gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, devam eden jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının rezerv talebinden destek bulan altının ons fiyatı, yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 3 bin 747 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde gram altın ise 4 bin 995 liradan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 995 lira

Çeyrek altın: 8 bin 471 lira

Cumhuriyet altını: 34 bin 513 lira

Tam altın: 33 bin 888 lira

Yarım altın: 16 bin 944 lira

DÖVİZ

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,4523'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,4721'den işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,4721 lira

Euro: 48,8427 lira

Sterlin: 55,9898 lira

BORSA DEĞERLENDİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kazanarak 11.366,93 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazandı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 68,2 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında Bitcoin, yüzde 0,76 düşüşle 111 bin 741,4 liraya geriledi.

KÜRESEL PİYASA

Küresel piyasalar, Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı.