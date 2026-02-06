Abone ol: Google News

Altın ve gümüş yön değiştirdi! 6 Şubat'ta altın ve gümüş fiyatları

Altın fiyatları, 6 Şubat'ta dalgalı bir seyir izledi. Ons fiyatı önceki günü düşüşle tamamlasa da şu an artış gösteriyor. Gümüş ise dün sert bir düşüş yaşadı. Gram altın 6 bin 807 liradan işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 535 liradan alıcı buluyor.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 10:11
  • Altın fiyatları 6 Şubat'ta düşüşle kapanmasının ardından şu anda yükseliş gösteriyor.
  • Gümüş ise önceki gün yüzde 15,8 düşüşle kapanmasının ardından hafif yükselişle işlem görüyor.
  • Gram altın 6.807 lira, çeyrek altın 11.535 lira seviyesinde alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatı yüzde 2,6 düşüşle 4 bin 812 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 1,1 artışla 4 bin 863 dolardan alıcı buluyor.

Gümüş ise dün günü yüzde 15,8 azalışla 73,7 dolardan kapandı.

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gümüşün onsu yüzde 0,10 artışla 73,7 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 807 lira

Çeyrek altın: 11 bin 535 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 12 lira

Tam altın: 46 bin 85 lira

Yarım altın: 23 bin 32 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,6227 lira

Euro: 51,5032 lira

Sterlin: 59,3162 lira

