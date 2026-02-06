Altın ve gümüş yön değiştirdi! 6 Şubat'ta altın ve gümüş fiyatları Altın fiyatları, 6 Şubat'ta dalgalı bir seyir izledi. Ons fiyatı önceki günü düşüşle tamamlasa da şu an artış gösteriyor. Gümüş ise dün sert bir düşüş yaşadı. Gram altın 6 bin 807 liradan işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 535 liradan alıcı buluyor.