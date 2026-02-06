Altın ve gümüş yön değiştirdi! 6 Şubat'ta altın ve gümüş fiyatları

- Altın fiyatları 6 Şubat'ta düşüşle kapanmasının ardından şu anda yükseliş gösteriyor.
- Gümüş ise önceki gün yüzde 15,8 düşüşle kapanmasının ardından hafif yükselişle işlem görüyor.
- Gram altın 6.807 lira, çeyrek altın 11.535 lira seviyesinde alıcı buluyor.
Dün altının ons fiyatı yüzde 2,6 düşüşle 4 bin 812 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 1,1 artışla 4 bin 863 dolardan alıcı buluyor.
Gümüş ise dün günü yüzde 15,8 azalışla 73,7 dolardan kapandı.
Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gümüşün onsu yüzde 0,10 artışla 73,7 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 807 lira
Çeyrek altın: 11 bin 535 lira
Cumhuriyet altını: 47 bin 12 lira
Tam altın: 46 bin 85 lira
Yarım altın: 23 bin 32 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,6227 lira
Euro: 51,5032 lira
Sterlin: 59,3162 lira