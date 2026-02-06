Yılın ilk TCMB Enflasyon Raporu 12 Şubat'ta

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak.
- Başkan Fatih Karahan, rapor tanıtımı için İstanbul Finans Merkezi'nde bir toplantı düzenleyecek ve bu toplantı canlı yayınlanacak.
- 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 13-19 aralığında kalırken, 2025 tahminleri yükseltildi.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla 12 Şubat Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TOPLANTI CANLI İZLENEBİLECEK
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
SON TOPLANTININ VERİLERİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilen 2025-4. Çeyrek Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yılına ilişkin tahmin aralığı yüzde 25 - yüzde 29 bandından yüzde 31 - yüzde 33 bandına revize edildi.
Yüzde 13 - yüzde 19 aralığında bulunan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığında ise değişikliğe gidilmedi.