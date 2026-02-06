Abone ol: Google News

Yılın ilk TCMB Enflasyon Raporu 12 Şubat'ta

Merkez Bankası'nın hazırlayıp, sunacağı enflasyon raporunda, 2026, 2027 ve 2028 yıl sonu enflasyon beklentileri belli olacak. Son toplantıda 2026 yılına ilişkin yıl sonu tahmin aralığı yüzde 13-19 aralığında bulunuyordu.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 10:41
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla 12 Şubat Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TOPLANTI CANLI İZLENEBİLECEK

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

SON TOPLANTININ VERİLERİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilen 2025-4. Çeyrek Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yılına ilişkin tahmin aralığı yüzde 25 - yüzde 29 bandından yüzde 31 - yüzde 33 bandına revize edildi.

Yüzde 13 - yüzde 19 aralığında bulunan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığında ise değişikliğe gidilmedi.

