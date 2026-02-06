Rakamlarla asrın felaketinin üçüncü yılı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün, 6 Şubat 2023'te depreme yakalanan ya da yakalanmayan herkesin yüreğini dağlıyor.

Asrın felaketinin üçüncü yılına rakamlarla baktığımızda ise şu bilgiler karşımıza çıkıyor:

DEPREM BÖLGESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR

-11 ilde yıkıma yol açtı.

-14 milyon vatandaş doğrudan etkilendi

-53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

-107 bin 213 kişi yaralandı

-11 ilde bugüne kadar 433 bin 667 konut 21 bin 690 iş yeri tamamlandı

-120 bin kilometrekarelik alan etkilendi.

-Deprem bölgesine 3 yılda 3,6 trilyon TL yatırım yapıldı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALANLAR

Müdahale çalışmaları kapsamında görev yapan kişi ve ekipman sayısı da şöyle açıklandı:

-20 bin araç ve ağır iş makinası

-141 helikopter, 182 uçak, 23 gemi

-650 bin personel.

DEPREMDEN YARA ALAN İLLER:

Malatya

Elazığ

Kahramanmaraş

Adıyaman

Adana

Osmaniye

Gaziantep

Şanlıurfa

Hatay

Kilis

Diyarbakır