Rakamlarla asrın felaketinin üçüncü yılı

- Türkiye, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle büyük bir felaket yaşadı.
- 11 ilde büyük yıkım yaşandı, 53 bin 537 kişi öldü ve 14 milyon vatandaş etkilendi.
- Deprem sonrası bölgeye 3,6 trilyon TL yatırım yapıldı ve 650 bin personel görev aldı.
Bugün, 6 Şubat 2023'te depreme yakalanan ya da yakalanmayan herkesin yüreğini dağlıyor.
Asrın felaketinin üçüncü yılına rakamlarla baktığımızda ise şu bilgiler karşımıza çıkıyor:
DEPREM BÖLGESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR
-11 ilde yıkıma yol açtı.
-14 milyon vatandaş doğrudan etkilendi
-53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.
-107 bin 213 kişi yaralandı
-11 ilde bugüne kadar 433 bin 667 konut 21 bin 690 iş yeri tamamlandı
-120 bin kilometrekarelik alan etkilendi.
-Deprem bölgesine 3 yılda 3,6 trilyon TL yatırım yapıldı.
MÜDAHALE ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALANLAR
Müdahale çalışmaları kapsamında görev yapan kişi ve ekipman sayısı da şöyle açıklandı:
-20 bin araç ve ağır iş makinası
-141 helikopter, 182 uçak, 23 gemi
-650 bin personel.
DEPREMDEN YARA ALAN İLLER:
Malatya
Elazığ
Kahramanmaraş
Adıyaman
Adana
Osmaniye
Gaziantep
Şanlıurfa
Hatay
Kilis
Diyarbakır