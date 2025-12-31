Altın ve gümüşte satıcılı seyirde! Yılın son gününde altın fiyatları

- Altın ve gümüş fiyatları, borsaların teminat tutarlarını artırmasıyla düşüş eğiliminde.
- Altının onsu 4.413 dolarda işlem görürken, gümüşün onsu ise 72,4 dolara geriledi.
- BIST 100 endeksi, yüzde 0,62 artışla 11.220,17 puandan kapanış yaptı.
Dün altının onsu, toparlama eğilimi göstermesine karşın, yeni günde negatif görünüm çiziyor.
Hafta başında sert düşüş yaşanan ons altın, dün jeopolitik risklerin artabileceği endişeleri ve teknik anlamda destek noktasına yaklaşıldığı algısıyla günü yüzde 0,2 artışla 4 bin 341 dolarda tamamladı.
Altının onsu şu sıralarda ise 4 bin 413 dolarda alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 962
Çeyrek altın: 10 bin 110
Cumhuriyet altını: 41 bin 207
Tam altın: 40 bin 459
Yarım altın: 20 bin 229
GÜMÜŞ
Gümüş fiyatlarında ise dalgalı bir seyir izleniyor. Gümüşün onsu dün yüzde 4,5 artışla 76,1 dolara çıkmasını takiben yeni işlem gününde ise yüzde 5'e yakın gerilemeyle 72,4 dolarda işlem görüyor.
BRENT PETROL
Yılın son işlem gününde dolar endeksi yatay seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 61,4 dolarda bulunuyor.
BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazanarak 11.220,17 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında yatay seyrederek 12.254,00 puandan tamamladı.
ENDEKS VE PAY VADELİ KONTRATLARDA VADE SONU
Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.