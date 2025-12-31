Altın ve gümüşte satıcılı seyirde! Yılın son gününde altın fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün altının onsu, toparlama eğilimi göstermesine karşın, yeni günde negatif görünüm çiziyor.

Hafta başında sert düşüş yaşanan ons altın, dün jeopolitik risklerin artabileceği endişeleri ve teknik anlamda destek noktasına yaklaşıldığı algısıyla günü yüzde 0,2 artışla 4 bin 341 dolarda tamamladı.

Altının onsu şu sıralarda ise 4 bin 413 dolarda alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 962

Çeyrek altın: 10 bin 110

Cumhuriyet altını: 41 bin 207

Tam altın: 40 bin 459

Yarım altın: 20 bin 229

GÜMÜŞ

Gümüş fiyatlarında ise dalgalı bir seyir izleniyor. Gümüşün onsu dün yüzde 4,5 artışla 76,1 dolara çıkmasını takiben yeni işlem gününde ise yüzde 5'e yakın gerilemeyle 72,4 dolarda işlem görüyor.

BRENT PETROL

Yılın son işlem gününde dolar endeksi yatay seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 61,4 dolarda bulunuyor.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazanarak 11.220,17 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında yatay seyrederek 12.254,00 puandan tamamladı.

ENDEKS VE PAY VADELİ KONTRATLARDA VADE SONU

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.