Altın ve gümüşteki son artışlar masaya yatırıldı

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yatırımcı talebiyle yükselişini sürdüren altın fiyatları, 2026 yılında da gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

Ensonhaber’in YouTube kanalında yayınlanan programda, Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan ekonomi editörü Aslı Didari, altın ve gümüş piyasasına dair merak edilenleri masaya yatırarak, "Gümüş, düğünlerde altının yerini almaya başladı." dedi.

Didari, değerlendirmelerini güncel veriler, resmi kurumların açıklamaları ve Kapalıçarşı’dan alınan son bilgiler doğrultusunda paylaştı.

GÜMÜŞ TAKILAR DÜĞÜNLERDE ÖNE ÇIKIYOR

Programda dikkat çeken başlıklardan biri, gümüşün artan popülaritesi oldu. Özellikle gümüş külçelerin ve gümüş takıların düğünlerde altına alternatif olarak tercih edilmeye başlandığına dikkat çekildi.

Yükselen altın fiyatları nedeniyle vatandaşların daha uygun maliyetli seçeneklere yöneldiği, gümüşe olan talebin ise son dönemde belirgin şekilde arttığı ifade edildi.

"ALTIN FİYATLARI SON 10 YILIN RALLİSİNİ YAPTI"

Aslı Didari, altın fiyatlarının son 10 yılın en güçlü yükseliş dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, bu rallinin arkasında küresel enflasyon, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik risklerin bulunduğunu vurguladı.

Soru ve cevaplarla altın ve gümüş hakkında en çok merak edilenler şöyle sıralandı:

1-) Altın fiyatları şu anda nasıl seyrediyor?

Ons altın 2025’e 2 bin 623 dolarla başlamıştı. Şu anda 5 bin 92 dolara kadar yükseldi. Ons altındaki bu yükseliş, son 10 yılın en güçlü altın rallilerinden biri oldu.

Yurt içinde gram altın 7 bin 260 liraya çıktı. Cumhuriyet altını ise 48 bin 806 liraya ulaştı. Çeyrek altın, 12 bin 48 lira oldu.

"ALTIN FİYATLARI RİSKLER VE AÇIKLAMALARDAN ETKİLENİYOR"

2-) Ons altın artınca yurt içinde gram altın fiyatı da artıyor mu? Daha doğrusu altın fiyatları neye bağlı şekilleniyor?

Genel olarak altın fiyatları jeopolitik risklere, açıklamalar yani duygulara ve endişeye göre yükseliyor. Türkiye için dinamikler farklı. Gelenekler ve fiziki altına karşı talep etkiliyor.

Ons birimi; altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor. Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.

"ALTIN FİYATLARI TRUMP'TAN ETKİLENİYOR"

3-) Altın fiyatlarını şu anda etkileyen faktörler neler?

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelere, finansal ve jeopolitik risklere ve Fed'in faiz indirimine tepki göstererek rekor seviyelere ulaştı.

Altın fiyatlarını etkileyen gündemi şöyle sıralayabiliriz:

-ABD ve NATO arasında Grönland üzerine yaşanan gerilimler.

-ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları.

-Trump'ın Çin ile bir ticaret anlaşması yapması durumunda Kanada'ya yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunması.

-ABD’de “hükümetin kapanması” riski.

-ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi.

-Zayıf ABD doları.

-ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoyması.

-Dünya genelindeki merkez bankalarının alımları.

-Gazze'ye saldırıların sürmesi.

-İran'daki protestolar.

-Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi.



"KÜRESEL BELİRSİZLİKLER GÜMÜŞÜN DEĞERİNİ ARTIRIYOR"

4-) Altının dışında gümüşün de rekorlar kırdığını görüyoruz. Biraz da gümüş neden artıyor ve fiyatları nasıl seyrediyor, bundan söz eder misin?

Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın gibi gümüş fiyatlarını da tarihi zirvelere taşıdı.

Ons gümüş yılda yüzde 9 arttı. Ons gümüş, bugün 109,50 doları test etti. Kapalıçarşı'da kilosu 162 bin 271 TL'ye çıktı.

Dolar bazında düşük bir getiri sağlamasına rağmen gümüşün Türkiye’deki performansı çok daha güçlü seyretti.

"YATIRIMCILARA ALTIN YÜZDE 60, GÜMÜŞ YÜZDE 150 KAZANDIRDI"

5-) Bu aşamada 2025'te yatırımcılara şu ana kadar altın mı gümüş mü kazandırdı?

Gümüşün 2025’te göreceli olarak daha yüksek endüstriyel talep ve arz sıkışıklığı gibi faktörlerle daha hızlı yükseldiği ifade ediliyor.

Altının ons fiyatı, 2025 yılında yüzde 60'tan fazla artış gösterdi.

Gümüşün gramı ise geçtiğimiz yılki yaklaşık yüzde 150'lik artışının üzerine koydu.

Yatırımcının 100 bin lirası; altında 160 bin lira, gümüş ise 250 bin lira kazandırdı.

"ALTIN 2026 BEKLENTİLERİNE, 26 GÜNDE ULAŞTI"

6-) Altın ve gümüşün 2026’daki seyri hakkında beklentiler neler? Uzmanların görüşleri neler, bize aktarır mısınız?

Altın ve gümüşün 2026'nın ilk aylarında artması, sonra kâr satışlarıyla gerileyerek 2025’in biraz üzerinde sabit kalması bekleniyor.

Dev bankaların tahminleri şöyle beklenen seviyelere 26 günde gelindi bile.

Altın fiyatları yükseldiği yeri kaybetmiyor ama gümüş yatırımı daha riskli o tekrar aynı seviyeye geri gelebiliyor.

"GÜMÜŞ, TAKIDA ALTININ YERİNİ ALDI"

7-) 5 ila 10 yıl sonra düğünlerde kimsenin altın takmayacağı ve herkesin gümüş takacağını dillendiriliyor. Düğünlerde gümüş külçeler görmeye başlayacak mıyız?

Şimdiden düğünlerde gümüş takılar görülmeye başlandı. Kapalıçarşı'da alımlar hızlandı.

Kıyas etmek açısından çeyrek altının yaklaşık 1,75 grama denk geldiğini belirterek gram takıların fiyatlarını hatırlatalım:

Mesela, sade ince bir gümüş bir set 15-27 bin TL arasında değişiyor.



1 gram satışı yok.

5 gram gümüş külçe: 1.064 TL

10 gram gümüş külçe 2 bin 16 TL

20 gram gümüş külçe 3 bin 710 TL

50 gram gümüş külçe 8 bin 693 TL

100 gram gümüş külçe 16 bin 914 TL

"MERKEZ BANKASI'NIN ALTIN REZERVİ 48 MİLYARDAN 121 MİLYAR DOLARA ÇIKTI"

8-) TCMB rezervlerindeki altın rezervinin seyri nasıl gidiyor?

20 Ocak 2024’te altın rezervleri 48 milyar 7 milyon dolardı. Son olarak altın rezervleri geçen hafta 4,2 milyar dolar yükselişle 121 milyar 22 milyon dolara ulaştı. Baktığımızda da 5 ayda sürekli bir artış ivmesi olduğu görülüyor.

Dünya Altın Konseyi'nin ülke raporlarına göre altın rezervlerinde ABD, Almanya, İtalya, ilk üç sırada yer alıyor.

Türkiye, 2025’te 641 tonluk altın rezerviyle dünyada en fazla altın rezervine sahip 10. ülke oldu.

"DÜNYANIN EN ZENGİN YATAKLARI ÇİN'DE"

9-) Dünyanın en zengin altın yatakları nerelerde var?

Dünyada en zengin toplam çıkarılabilir altın yatakları Çin'de (399 ton) var. Çin'in ardından Avustralya (312 ton), Rusya (281 ton), Amerika Birleşik Devletleri (253 ton), Kanada (193 ton) ve Endonezya (190 ton) geliyor.

Dünya Altın Konseyi'nin ülke raporlarına göre son yıllarda Venezuela’nın toplam altın üretimi de cazip noktada.

"YASTIK ALTINDA 815 MİLYAR DOLARLIK ALTIN VAR"

10-) Yastık altındaki altın için tahmin edilen rakamı söyleyebilir misiniz?

Türkiye'de İstanbul Kuyumcular Odası'na göre, yastık altındaki altın miktarının 5 bin tona yakın olduğu tahmin ediliyor. Altının kilogram fiyatının 163 bin dolar civarında olduğunu düşünüldüğünde, yastık altındaki altının değeri aşağı yukarı 815 milyar dolar ediyor.