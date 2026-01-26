Türkiye’den aramalarda kişisel gelişim ve kariyer hedefleri öne çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025’in son ayında ve yeni yılın ilk günlerinde “yeni yıl kararları” aramaları büyük bir artış gösterdi; kullanıcılar dil öğrenimi, yazılım, spor ve kariyer uzmanlığı gibi alanlarda yeni bir sayfa açmaya odaklandı.

Google Trends verilerine göre, Türkiye’de Aralık 2025 ve Ocak 2026’nın ilk 10 gününü kapsayan dönemde “yeni yıl kararları” aramaları, bir önceki 40 günlük sürece kıyasla büyük bir artış gösterdi. Bu motivasyonun fiziksel sağlığa yansıması olarak, Ocak ayının ilk haftasında “spor salonu” aramalarında yüzde 20’lik bir artış kaydedildi.

Kullanıcıların kendilerini geliştirme isteği eğitim alanında da belirginleşti. “İngilizce nasıl öğrenilir” aramaları yüzde 40 artış gösterirken “yazılım nasıl öğrenilir” sorgusu, dönemin en çok ilgi çeken konu başlıklarından biri oldu.

KARİYER HEDEFLERİNDE UZMANLAŞMA ARAYIŞI

Yeni yılla birlikte mesleki gelişim ve yeni bir kariyere adım atma isteği, “nasıl olunur” sorgularında kendini gösterdi. Sağlık ve teknik alanlarda uzmanlaşmaya yönelik “başhekim nasıl olunur”, “fizyoterapist nasıl olunur” ve “inşaat mühendisi bilirkişi nasıl olunur” gibi aramalar ön plana çıktı.

Bunların yanı sıra kullanıcılar, “memur”, “Arapça öğretmeni”, “ambulans şoförü” ve “adli tıp uzmanı” gibi farklı meslek dallarına dair yol haritalarını da sorguladı.

YETENEKLERİ GELİŞTİRME VE FARKINDALIK

Mevcut yetkinliklerini bir üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar, hem zihinsel hem de iş odaklı gelişim başlıklarını mercek altına aldı. “Ticaret zekâsı nasıl geliştirilir” ve “hitabet nasıl geliştirilir” gibi iş dünyasına yönelik aramalar dikkat çekerken; “beyin geliştirme”, “refleks geliştirme” ve “durumsal farkındalık” gibi bilişsel performansı artırmaya yönelik sorgular yükselişe geçti.

Bunun yanı sıra dil becerilerini pekiştirmeye yönelik “İngilizce listening nasıl geliştirilir” sorgusu da dönemin trendleri arasında yer aldı.

EN POPÜLER “NASIL BAŞLANIR?” ARAMALARI

Kullanıcıların yeni hobilerden iş hayatına ve kişisel disipline kadar pek çok farklı alanda ilk adımı atmaya hazırlandığı görülüyor. Ocak ayının ilk döneminde “nasıl başlanır” başlığı altında yapılan aramalarda spor, kuyumculuk ve ticarete atılma isteği dikkat çekti.

Ayrıca kullanıcılar; ilk kez namaza başlama, gitar çalma, şişle ya da genel olarak örgü tekniklerini öğrenme ve felsefe okumaya giriş yapma gibi konuları da yoğun şekilde sorgulayarak yeni yıla dair gelişim hedeflerini belirledi.

GOOGLE’IN YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI İLE YENİ YIL HEDEFLERİNİ PLANLA

Google’ın yapay zekâ destekli araçları, kullanıcıların yeni yıl hedeflerine ulaşmalarını daha verimli hâle getiriyor. Google Gemini, kişisel hedeflerden yaklaşan etkinliklere kadar pek çok detayı dikkate alarak kullanıcıya özel çalışma programları veya stil önerileri sunabiliyor.

Gemini Live ile yeni başlanan bir hobide kullanılacak ekipmanın ya da merak edilen bir kaynağın fotoğrafını çekerek saniyeler içinde detaylara ulaşmak mümkün. Bu teknolojik destekler, kişisel gelişimi ve trendleri takip etmeyi daha hızlı ve keyifli bir deneyime dönüştürüyor.