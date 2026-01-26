Türkiye'de e-ihracat çalışmaları hızlandı: İhracat’ın Kahramanları Projesi

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen İhracat’ın Kahramanları projesi il buluşmalarının yenisi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı.

BTSO merkez binasında gerçekleştirilen etkinlikte e-ihracat, teşvikler, pazarlama tüyoları ve ihracatı hızlandıracak birçok başlık ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Bursa’nın ihracattaki potansiyeli değerlendirilirken, ihracatı geliştirici adımlar atıldı.

İHRACATIN KAHRAMANLARI PROJESİ

Ticaret Bakanlığı’nın gösterdiği hedef doğrultusunda ihracatın geliştirilmesine yönelik çalışmalardan oluşan "İhracat’ın Kahramanları" projesi ile ihracata yeni başlamış ya da başlamak isteyen KOBİ ölçeğindeki işletmelerin e-ihracat alanında yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen ve Anadolu’nun farklı illerinde düzenlenen etkinliklerden oluşan projenin yeni buluşması, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BURSA'NIN İHRACAT POTANSİYELİ

Bursa’nın ihracat potansiyeline değinen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, “Günümüzde dünyanın en değerli vitrinleri akıllı telefon ekranlarında yer alıyor. Ürünlerin küresel pazarlara açıldığı bu yeni düzende dijital varlık, fiziksel mekânlardan çok daha stratejik bir anlam kazanıyor. Bizler de firmalarımızın yeni nesil üretim modellerine ve dijital uygulamalara hızlı ve etkin biçimde adapte olabilmeleri amacıyla seminerler, paneller ve konferanslar düzenliyoruz. Özellikle e-ticaret, e-ihracat ve dijital pazarlama başlıklarında Alibaba gibi önde gelen firmalarla iş birliği içinde tüm sektörleri kapsayan nitelikli organizasyonlarla iş dünyamızı geleceğe hazırlıyoruz.

BTSO olarak tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde Bursamızı e-ticaret, e-ihracat ve dijital ticaret alanında bölgesel değil, küresel ölçekte söz sahibi merkezlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Bursa merkezli bir pazaryeri oluşturma hedefiyle yürüttüğümüz konsorsiyum çalışmaları da kararlılıkla sürüyor.

"E-TİCARET VE E-İHRACATI, DIŞ TİCARETİ BÜYÜTECEK EN STRATEJİK ARAÇLARDAN"

E-ticaret ve e-ihracatı, dış ticaretimizi büyütecek en stratejik araçlardan biri olarak görüyor; girişimcilerimizin özellikle sınır ötesi e-ticarette aktif rol almasını hedefliyoruz. Bugün burada BTSO Akademi, Güvenilir Ürün Platformu ve Alibaba.com iş birliğinde e-ihracatı konuşurken, bu başlığın firmalarımız için bir alternatifi olmadığını net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor.” dedi.

"HER BAŞARILI İHRACAT HİKAYESİNİN ARKASINDA, SINIRLARIN ÖTESİNİ DÜŞÜNMEYE CESARET EDEN BİR GİRİŞİMCİ VAR"

Etkinliğin açılışında konuşan Alibaba.com Kuzey APAC Genel Müdürü ve Türkiye Ülke Müdürü Michael Yu ise şu ifadeleri kullandı:

Güçlü bir sanayi mirasına ve küresel ticaret için daha da güçlü bir vizyona sahip olan Bursa’da bugün sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk. Alibaba.com olarak ihracatın sadece ürünleri yurt dışına satmaktan ibaret olmadığına yürekten inanıyoruz. İhracat; dayanıklılık inşa etmek, sürdürülebilir büyüme yaratmak ve işletmeler için yeni kapılar açmak demektir. Her başarılı ihracat hikayesinin arkasında, sınırların ötesini düşünmeye cesaret eden bir girişimci vardır.

İhracat’ın Kahramanları, Türkiye’nin üretim gücünü ön plana çıkarmak ve firmalarımızı dijital ihracatta desteklemek amacıyla Güvenilir Ürün Platformu ile birlikte hayata geçirdiğimiz özel bir inisiyatiftir. Bugün burada, uluslararası pazarlara açılmak, pazarlarını çeşitlendirmek ve küresel ölçekte rekabet etmek için cesur adımlar atan Bursa’nın İhracat Kahramanlarını kutlamak için bulunuyoruz. Sizlerin başarı hikâyeleri yalnızca bu bölgeye değil, Türkiye genelinde ve ötesinde binlerce işletmeye ilham veriyor.

"BURSA KÜRESEL BİR İHRACAT ÜSSÜNE DÖNÜŞÜYOR"

Bursa her zaman güçlü bir üretim merkezi olmuştur. Bugün ise aynı zamanda küresel bir ihracat üssüne dönüşüyor. Bu dönüşümü mümkün kılan sadece teknoloji değil; insanlar… Sizlerin vizyonu, uyum yeteneği ve uluslararası büyüme konusundaki cesareti. Bugünkü etkinliğin ilham verici, pratik bilgiler sunan ve güçlü bağlantılar kurulmasına vesile olan bir buluşma olmasını diliyorum. Gelin, birbirimizden öğrenelim, deneyimlerimizi paylaşalım ve birlikte daha güçlü küresel başarı hikâyeleri inşa etmeye devam edelim.

"BURSA İHRACATTA İLK DÖRT İL ARASINDA"

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak da konuşmasında, “Bursa ihracatta ilk dört il arasında bulunuyor. E-ihracatta da ilk sıralarda yer alması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte e-ihracatın püf noktaları anlatıldı. Bursa’da e-ihracatın istenen noktaya gelmesi Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak.” dedi.



