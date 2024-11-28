Haberler



Ekonomi



Altın yatay seyirde! Serbest piyasada altın fiyatları

Altın yatay seyirde! Serbest piyasada altın fiyatları Altın, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının ardından sert yükseliş göstermişti. Sonrasında kâr satışlarını yaşanması ile değer yitirdi. Bugün ile ons altın 2 bin 635 dolardan, yurt içinde gram altın ise 2 bin 940 liradan işlem görüyor.