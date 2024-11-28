Altın yatay seyirde! Serbest piyasada altın fiyatları
AA

Dün altının ons fiyatı 2 bin 630-2 bin 640 dolar bandındaki hareketine devam etti.

Bugün altının ons fiyatı 2 bin 635 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da yatay seyrederek 72 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puandan tamamladı.

DOLAR/TL

Dolar/TL dün yatay seyirle 34,6390'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,6480'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altın fiyatları ise sınırlı düşüşle şöyle şekillendi:

Gram altın: 2 bin 940 lira

Çeyrek altın: 4 bin 985 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 311 lira

Tam altın: 19 bin 939 lira

Yarım altın: 9 bin 966 lira

22 ayar bilezik: 2 bin 763 lira

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
Yazar