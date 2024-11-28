Altın yatay seyirde! Serbest piyasada altın fiyatları

Dün altının ons fiyatı 2 bin 630-2 bin 640 dolar bandındaki hareketine devam etti.
Bugün altının ons fiyatı 2 bin 635 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı da yatay seyrederek 72 dolar seviyesinde bulunuyor.
Yurt içinde dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puandan tamamladı.
DOLAR/TL
Dolar/TL dün yatay seyirle 34,6390'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,6480'den işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI
Yurt içinde altın fiyatları ise sınırlı düşüşle şöyle şekillendi:
Gram altın: 2 bin 940 lira
Çeyrek altın: 4 bin 985 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 311 lira
Tam altın: 19 bin 939 lira
Yarım altın: 9 bin 966 lira
22 ayar bilezik: 2 bin 763 lira
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